ÁRIES (21/03 a 20/04)

Achar que você não é tão valorizado (a) pelas pessoas não vai ajudar em nada. Melhore a autoestima e acredite em seus dons. Seja confiante, tenha certeza de seus talentos e tome atitudes que o elevem em várias áreas. Concentração e perseverança são qualidades boas.

TOURO (21/04 a 20/05)

Procure estabelecer parcerias no trabalho. O período beneficia suas relações de amizade, pois destaca as afinidades com as pessoas ao seu redor. Sua animação tende a influenciar as pessoas. Inovação nos métodos de trabalho terá influência benéfica.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Respeite a opinião dos outros para que a sua também possa ser respeitada. Fase propícia para os negócios. Por ora será bom evitar ser racional demais. O melhor é confiar na intuição e deixar de lado os obstáculos e as desilusões. Esta atitude vai trazer de volta a sua sorte.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Seja paciente e não tenha medo de ouvir algumas críticas, elas sempre nos ajudam a crescer. No plano familiar, procure nadar conforme a corrente. Não tente fazer nada que vá de encontro a sua família, para não ter do que se arrepender mais tarde. Número: 05.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Mudanças para melhor acontecerão! Se você souber agir com paciência e sabedoria, tudo ficará mais fácil. Não confie demais nos outros. Sorte! Esta fase que está iniciando agora será de muitas novidades na sua vida. As ideias estão mais nítidas.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Amor: Você não vai ouvir um só “não”, seja de onde for. Uma vontade poderosa ignora todos os obstáculos e cria os acontecimentos segundo as suas regras. Mas não é a razão a sua grande aliada, e sim as emoções. Elas colocarão você no caminho certo.

LIBRA (23/09 a 22/10)

As suas ideias podem ser inovadoras, e com a mente produzindo pode ser que os outros não acompanhem o seu pensamento. É tempo de encontrar equilíbrio para manter os bons relacionamentos. Na vida afetiva o momento é de paixão. Aproveite e seja feliz. Número: 14.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Estabilidade financeira. Dia particularmente favorável para a vida afetiva. O trabalho será muito produtivo e você ficará supercontente. Bom momento no campo profissional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os nativos deste signo estão passando por um momento positivo. Este dia está lhe trazendo praticidade e objetividade. Período de vibração positiva aos nativos deste signo e que trará bastante alegria e bom humor. Bom momento no campo familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Esta fase será da mais pura alegria. Bom momento no campo sentimental. Trabalho: Ritmo acelerado ou tudo acontecendo na hora planejada do jeitinho que você queria não combinam com o céu de agora. Nada que comprometa os resultados.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase muito boa para o amor. Proteção sobre sua vida afetiva; possibilidade de agradáveis novidades neste setor. Neste período, surgirão algumas boas oportunidades de aplicação do seu dinheiro. Aproveite ao máximo as suas ideias e a sua intuição.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Você poderá ter que enfrentar alguns obstáculos para se impor e se destacar. A fase traz oportunidades promissoras a sua vida profissional. Sua motivação e seu esforço pessoal podem levar você para novos caminhos. Bom momento no campo afetivo.