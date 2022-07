ÁRIES (21/3 a 20/4)

É fundamental definir estratégias para evitar perda de energia, pois Sol e Mercúrio tensionam com Plutão. A Lua na área de crise tende a lhe deixar mais atenta aos obstáculos, o que lhe faz reagir com agilidade para superá-los, já que o referido astro está em harmonia com Marte.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente evitar se envolver em propostas sem conhecê-las devidamente. Seu emocional pode vibrar nas relações sociais, pois Lua e Marte se encontram entre o setor de amizades e seu signo, o que lhe faz também valorizar ações colaborativas em grupo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure buscar recursos alternativos para contornar as limitações materiais apontadas na tensão de Sol e Mercúrio com Plutão. Suas atenções tendem a se voltar para o trabalho visto que Lua e Marte se encontram no eixo profissional-crise, permitindo-lhe dinamizar o dia a dia.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Algumas pessoas podem se aproveitar da sua disponibilidade e lhe explorarem, por isso cuidado, como alerta a tensão que Sol e Mercúrio estabelecem com Plutão. A Lua na área espiritual se harmoniza com Marte no setor de amizades, o que tende a aflorar seu lado fraterno e colaborativo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A produtividade tende a ser aliada, mas desafios podem aflorar com Sol e Mercúrio desafiados por Plutão. Momento favorável para que você se debruce sobre a vida privada em seus aspectos estruturais, visto que Lua e Marte se encontram entre o setor íntimo e o do trabalho.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque ser criteriosa nas companhias e saber lidar com atritos. União e companheirismo tendem a aflorar e movimentar as ações coletivas, já que Lua e Marte se encontram no eixo relacionamentos-espiritualidade. É recomendável adotar uma postura socialmente prudente durante esta fase.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente organizar as tarefas, a fim de conciliar demandas familiares e profissionais. Proatividade e dinamismo tendem a ajudar no funcionamento do dia a dia, apesar da tensão de Sol e Mercúrio com Plutão podem pedir revisões frequentes para lidar com obstáculos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso ter critério na escolha das companhias e diplomacia para lidar com atritos, considerando a tensão que Sol e Mercúrio formam com Plutão. Lua e Marte no circuito dos relacionamentos sociais tendem a lhe levar a dar valor às experiências dinâmicas e prazerosas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Como apontam Sol e Mercúrio desafiados por Plutão, a relação com o patrimônio tende a se mostrar desafiadora, exigindo senso de economia. A vida familiar pode se movimentar, o que lhe permite colocar em prática ações que tragam rapidez ao dia a dia.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Busque agir com diplomacia diante de temas sensíveis. A Lua no setor comunicativo tende a lhe impulsionar a expressar suas ideias e a encontrar maior articulação social, mas incompatibilidades de pensamento podem deixar as relações fragilizadas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure não ser imediatista e fazer uma avaliação de riscos. Sua postura tende a se revestir de praticidade com o encontro Lua-Marte, movimentando o ambiente doméstico e os recursos aplicados ao dia a dia. Estratégias podem ser fundamentais para lidar com eventuais imprevistos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente evitar se expor fora do círculo íntimo, pois a tensão de Sol e Mercúrio com Plutão aponta conflitos de ordem social que podem tomar corpo. A Lua em seu signo encontra Marte no setor comunicativo, o que tende a lhe deixar arrojada no uso das palavras e motivadora ao lidar com as pessoas.