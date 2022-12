TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não descuidar do bem-estar pessoal, evitando se sobrecarregar neste momento. Um forte senso estratégico tende a aflorar com a harmonia entre Lua, Marte e Saturno, o que ajuda com o estabelecimento de objetivos e a eficácia das ações na gestão do dia a dia.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos