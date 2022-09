TOURO (21/4 a 20/5)

Busque amadurecer o pensamento e se dedicar a um planejamento estratégico de ações. Procure se conter, especialmente do ponto de vista social, mas também do financeiro, visto que a Lua Minguante conjunta a Marte se aspecta de modo tenso com Vênus, Sol e Netuno.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos