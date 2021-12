ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Nesta semana, sentirá vontade de se aprofundar em assuntos interessantes e misteriosos, que vão mexer com sua imaginação. O que será? Logo vai perceber.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Você se sentirá mais próximo das pessoas que gosta. Procure trabalhar a intimidade nas suas relações de amizade nesta fase. Aproveite o tempo livre e divida com os amigos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Alguém está muito preocupado com a sua vida sentimental. Não estranhe se aparecer alguém para dar palpites ou semear a dúvida. Nesse período, procure se aproximar de pessoas mais alegres, positivas, que trabalham como você.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Muita paz e felicidade junto aos amigos e tranquilidade em casa. Possibilidade de êxito no lugar em que você vive. Bastante equilíbrio nesse período. Dê o melhor de si em tudo que fizer hoje. Natureza filantrópica. O setor profissional tende a melhorar, tudo dependerá de você.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Trabalho: enxergar tudo como mesmice é mais que possível. Encare as mudanças que estão ao seu alcance e não perca tempo para realizá-las. Sem pressa. Fique em paz consigo mesmo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Neste período sua sensibilidade poderá estar aflorada. Sabendo disso, tente não dar importância às pequenas coisas, como a implicância de familiares. Cultive bons propósitos. Sua mente não dá conta de processar tantas ideias ao mesmo tempo. Relaxe um pouco.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Busque melhorar seus relacionamentos. Aproveite o momento para investir nas relações de trabalho, já que você está em destaque nesta fase. Bom momento no campo afetivo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje você está com muito boa vontade, mas atenção para não ceder muito, tentando agradar a todo mundo e se livrar de culpas e cobranças. Assim você acaba se perdendo e não agradando a ninguém. Bom momento no campo profissional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Bom período para relacionamento amoroso, seus sentimentos estão fluindo com muita espontaneidade. Emotividade intensa; poderá se apaixonar por uma pessoa amiga.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Deixe os detalhes um pouco de lado e concentre-se no todo, pensando sempre positivo. É bom se preocupar com os outros, porém, jamais se esqueça de você e das coisas que lhe são caras. Ótimo dia para o amor. Aproveite as vibrações cósmicas que estão supervalorizadas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Otimismo e alegria devem ser cultivados; você está vivendo um momento propício a estes sentimentos. Use da sua energia e atual mobilidade para colocar no mundo prático as engenhosas ideias que habitam o mundo da imaginação.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Uma boa dose de paciência com você mesmo e com as exigências de pessoas no ambiente de trabalho será necessária. É fundamental buscar clareza no pensamento e só então tomar decisões. Ouça os conselhos dos bons amigos.