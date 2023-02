ÁRIES (21/3 a 20/4)

O Sol adentra a área de crise e isso pode iluminar áreas frágeis da sua vida que exigem mudança. Você tende a ficar socialmente expansiva com Lua, Mercúrio e Marte harmonizados, o que ajuda com a articulação de ideias e ações no seio da coletividade. Mas Urano demanda cuidado financeiro.

