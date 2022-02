ÁRIES (21/3 a 20/4)

A sorte está a seu favor, faça por onde seu serviço render mais, pois poderá gerar bons resultados. Nas finanças, o dinheiro vai surgir acima do esperado. No amor, se quer conquistar alguém, então cabe a você tomar a iniciativa. Depois? Beijinhos, etc.

TOURO (21/4 a 20/5)

O seu futuro começa agora. Siga sua intuição para ela apontar o melhor caminho a seguir. O resto é correr atrás de interesses. Nas finanças, sinal verde para a prosperidade. No amor, noite de alegria para os paqueradores ou casais apaixonados.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você alterna momentos de alta ou menos produtividade na sua atividade. Procure manter um ritmo de trabalho mais produtivo para não comprometer a receita no final do mês. Nas finanças, aguarde dias promissores. No amor, pense bem nos seus atos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Divirta-se bastante nesse período, mas não estourando o seu orçamento. Alguns imprevistos podem gerar despesas inesperadas. Seja cauteloso com gastos. Nas finanças, um dinheiro que não contava mais receber pode retornar as suas mãos. Amor: imensas alegrias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Novos fatos lhe trarão motivação para continuar produzindo cada vez mais. Você tende a se realizar de vez na sua atividade profissional. Nas finanças, o Sol, regente deste signo, acena prosperidade para quem faz por onde. No amor, romances à vista!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Primeiro tenha confiança no que faz e depois os outros vão reconhecer seus talentos. Você conquistará o seu espaço profissional antes do que imagina. Bola pra frente! Nas finanças, situação estável. No amor, paixão esquenta. Cuidado para não se queimar!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Um curso de aperfeiçoamento é tudo que você precisa para melhorar a sua carreira profissional, pois disposição e talento sobram em você. Invista no que acredita e se dará bem. Nas finanças, bons serviços e muita grana. No amor, fase de fortes paixões.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As suas ambições o farão correr atrás de seus objetivos. Algumas mudanças na rotina não afetarão a produtividade do seu trabalho. Nas finanças, clima de euforia, negócios à vista! No amor, estimule a afetividade na sua família e todo mundo ira ficar feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Situações profissionais podem não acabar como esperava. Guarde algum dinheiro para um eventual contratempo. Nas finanças, se for criativo encontrará meios para tornar o seu trabalho mais produtivo e rendoso. No amor, pessoa amada lhe fará feliz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Uma boa oportunidade não está descartada nesse período, pois Saturno, regente deste signo, acena prosperidade profissional e em diversos outros setores da sua vida. Nas finanças, fase de progresso financeiro. Faça por onde ganhar muito dinheiro! Amor: alegrias em alta.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ta chegando o momento de mostrar suas habilidades, pois um rol de negócios está se aproximando e vai exigir de você mais energia para dar conta das demandas. Nas finanças, fique alerta: um bom negócio pode pintar! No amor, alegrias na vida a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você será destaque social, pois suas ideias e humor marcarão presença na sua elite. Você terá chance de enriquecer seus conhecimentos com pessoas extremante cultas. Nas finanças, gaste apenas no que for necessário. No amor, surpresas agradáveis.