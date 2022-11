CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Procure valorizar os momentos de estudo e planejamento, além da soma de talentos com as pessoas do entorno. Seu desempenho profissional tende a ser marcado pela originalidade nessa jornada, o que contribui especialmente com a superação das dificuldades.

