ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque motivar as pessoas e lhes transmitir compromisso com a coletividade. Cuidado para não desrespeitar hierarquias ou se mostrar autoritária, dada a tensão lunar com Urano e Saturno. Lua e Marte harmonizados tendem a lhe deixar confiante no trato humano.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure não se deixar levar pela impaciência ou intolerância, como alertam Urano e Saturno tensionados à Lua. Os trânsitos harmonizados de Lua e Marte podem destacar a necessidade de cuidar da privacidade e descanso para repor suas energias.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Como alerta a tensão lunar com Urano e Saturno, busque evitar agir sem o devido planejamento diante de possíveis obstáculos. A passagem da Lua pela área da comunicação pode estimular a expressão emotiva, estimulando a movimentação do fluxo de ideias, visto a harmonia com Marte.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente não se deixar dominar pelas ambições, como alerta a tensão lunar com Urano e Saturno, mantendo a competitividade saudável. Eleva-se sua força de vontade e a produtividade com a harmonia Lua-Marte, o que lhe faz lutar por seus interesses e atingir metas de curto prazo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Como alertam Urano e Saturno tensionados à Lua, contextos desafiadores podem lhe atrair, mas atenção para não correr riscos. A forte perseverança que aflora na harmonia Lua-Marte pode lhe fazer lutar por seus objetivos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso autocontrole, além de saber se posicionar de modo estratégico, dada a harmonia Lua-Marte. Desafios podem lhe tirar da zona de segurança com a Lua na área de crise tensionada a Urano e Saturno, fazendo-lhe ter reações dramáticas à complexidade das situações.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque privilegiar companhias de confiança. Suas relações podem se mostrar fonte de grande estímulo, como aponta a harmonia Lua-Marte. Contudo, é necessário saber filtrar seus contatos, prezando pela qualidade das experiências, pois

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Com Lua e Marte harmonizados no circuito do trabalho, proatividade e determinação podem aflorar, deixando a rotina produtiva e eficaz. Porém, do ponto de vista humano conflitos tendem a marcar presença frente à intolerância, gerando prejuízos de diversas ordens.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

É importante ter autocrítica e se comportar de acordo com a situação. Lua e Marte harmonizados tendem a lhe deixar socialmente expansiva, mas busque ter cautela para que a espontaneidade com que você se expressa não gere mal-entendidos e prejuízos à sua imagem.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Mais cautela nos gastos financeiros, especialmente no usufruto do lazer, devido à tensão lunar com Urano e Saturno. A vida íntima pode se mostrar fonte de fortalecimento pessoal, como apontam Lua e Marte harmonizados. Sendo assim, busque valorizar os momentos de quietude.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente avaliar o impacto de suas ações no entorno para evitar conflitos territoriais, como alerta a tensão lunar com Urano e Saturno. Sua postura pode ficar mais empenhada frente à harmonia Lua-Marte, o que lhe faz agir com autonomia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure saber conter seus impulsos ao lidar com obstáculos, a fim de não pecar pela precipitação, já que Urano e Saturno se aspectam de modo tenso com a Lua. A produtividade do dia a dia pode se elevar com a harmonia Lua-Marte, pois você tende a dar velocidade aos processos.