ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque ser sutil em seus movimentos, adaptando-os de acordo com as necessidades. Seus instintos tendem a aflorar de modo intenso com Marte transitando no setor íntimo, mas é necessário ter mais autocontrole quando a circunstância demandar para não cometer imprudências.

