ÁRIES (21/3 a 20/4)

Possíveis realizações lhe trarão satisfação. Seu espírito empreendedor está aguçado e você terá facilidade para concretizar seus projetos. Nas finanças, conquistas nas suas atividades renderão muito dinheiro. No amor, romance a distância pode dar certo!

TOURO (21/4 a 20/5)

Ótimo momento para você dinamizar sua atividade, pois está muito objetivo e sabe o que quer. Bola pra frente! Nas finanças, não compre por impulso, pois o vermelho está rondando muita gente! No amor, romance repleto de paixão pode acontecer.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente inovar. Use sua criatividade para fazer coisas novas. Talento em alta, isso lhe facilitará produzir coisas de rara praticidade e até de beleza. Nas finanças, alguma coisa vai mudar sua vida para melhor. No amor, a vida amorosa tende ficar tensa.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, animação e otimismo agitam a sua carreira profissional. Você tende querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vá com calma, pois amanhã é outro dia! Finanças: pode lhe trazer alegrias e preocupações, também! No amor, intimidade vai esquentar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Fase de surpresas. Você pode até receber uma proposta de trabalho. Uma promoção não descartada. Dias melhores estão se aproximando. Você poderá ser o centro das atenções na sua elite social. Finanças estarão promissoras. No amor, clima de paixão.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Drible a crise. Inove o seu trabalho e dinheiro vai aparecer! Nessa fase, negócios criativos terão vez. Invente, crie e irá longe! Diversão: que tal passear um pouco? Nas finanças, chance de ganhar mais dinheiro. No amor, bom astral no romance: alegrias!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu apurado senso de oportunidades lhe ajudará a captar excelentes negócios. Vênus e Júpiter acenam prosperidade por intermédio de excelentes negociações. Nas finanças, está previsto sucesso financeiro. No amor, os solteiros terão vez! Paqueras bem sucedidas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Suas iniciativas serão percebidas por uma ampla perspectiva, já que muitos acreditam no seu potencial realizador. Você tem tudo para mostrar aos outros que quando quer faz o melhor. Nas finanças, boa grana está por vir! No amor, Vênus acena romance.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Projeto que parecia sólido precisa ser revisto, pois com a evolução das coisas, ele pode não alcançar o resultado esperado. Nas finanças, espere por dias melhores para investir o seu dinheiro. No amor, dias felizes farão o seu coração bater mais forte.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você estará mais gentil nesse

período e isso facilitará um bom relacionamento profissional, o que vai lhe ajudar a fazer importantes contatos. Nas finanças, novos horizontes de negócios tendem a se abrir e engordar sua poupança. Felicidade tende a residir no seu lar!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Valorize o clima de sintonia com as pessoas próximas, pois elas poderão algum dia lhe ajudar em alguma coisa. Nas finanças, prosperidade virá. Mas terá que batalhar muito para ganhar o que espera. No amor, os laços amorosos estarão cada vez mais fortes.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Suas atividades entram em foco. Ainda que os ganhos estejam razoáveis, será preciso ter cuidado com a fragilidade do que não estiver funcionando bem para evitar perda de produtividade. Revise tudo! No amor, procure tornar o convívio familiar mais feliz.