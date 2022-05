ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: Fogo. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Trabalho: Seu senso de oportunidade está em alta. Este momento é importante para sua vida profissional e financeira. Amor: Clima de harmonia no romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: O cosmo fará com que seu potencial profissional seja mais notado. Aproveite para investir em sua imagem. Mas tome cuidado com o orgulho. Não vá inflar o ego! Amor: O bom convívio com quem está a seu redor beneficia os relacionamentos pessoais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Amor: Preocupações com a imagem apenas tiram sua naturalidade, que é um trunfo valioso. Esconder sentimentos para não dar o braço a torcer, por exemplo, não vai te fazer mais feliz. Deixe suas emoções à mostra, por que não tentar?

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Aprender a escutar os outros talvez seja uma das maiores lições inerentes ao seu dia a dia. Trate de trabalhar os ouvidos! Fale na hora certa e ouça em todos os momentos o que é dito. Trabalho: nesse período, você vai notar o entusiasmo provocado por novas possibilidades.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: Fogo. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Trabalhe seu equilíbrio emocional para buscar forças para lutar contra inseguranças. Foque nas atividades que deixam você mais confiante. Invista em seus projetos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O caminho é esse mesmo. Só procure confiar mais no seu poder de sedução e atração. Uma boa notícia poderá surgir no seu ambiente de trabalho. Boa fase amorosa. Seu carisma está em alta, dando brilho e vitalidade a sua personalidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: Mostre seu afeto às pessoas que ama. Trabalho: Não insista com algo que já deu provas de não sair do lugar. Mude as estratégias, reveja seus planos e peça ajuda a quem sabe mais que você. Esta é a hora. A sorte está do seu lado é só saber aproveitá-la!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: Água. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Trabalho: Você disposição e dinamismo para enfrentar desafios profissionais. Aproveite seu lado empreendedor e invista em novas possibilidades, pois o período é de progresso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: O período lunar exigirá finalizações e encerramentos. Portanto, se existirem pendências, resolva-as, para que novas oportunidades possam surgir. Um ciclo de decepções se encerra e você está apto para viver, com maturidade, uma bela história de amor.

CAPRICÓRNIO (22/12/ a 20/1)

Elemento: Terra. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Trabalho: A autoestima está em alta nesse período, o que faz você se sentir mais determinado e confiante para correr atrás do que quer Não se deixe levar pelas emoções Direcione a sua

energia!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Amor: Busque harmonia no ambiente onde vive! Dedique-se mais a sua vida familiar, buscando organizar seu lar. Trabalho: Suas atividades profissionais estão dinâmicas, e você sente necessidade de correr atrás das metas. Finança: Invista, mas, com segurança!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: Valorize mais a pessoa amada, ela é o porto seguro da sua felicidade. Trabalho: Tudo o que precisava de uma resposta está com grandes chances de sucesso. Mantenha o foco e seja mais criterioso que puder com os seus afazeres.