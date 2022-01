ÁRIES (21/03 a 20/04)

Em time que está ganhando não se mexe, e às vezes a gente muda só pelo prazer de ser diferente. Uma atitude mais conservadora é desejada para que os planos sigam um fluxo positivo. Você arranjará um jeito de se projetar socialmente.

TOURO (21/04 a 20/05)

Fase de bastante entusiasmo e energia. Você se sente muito motivada(o) principalmente realizando algo produtivo. O trabalho com sócios é favorecido durante esta fase astrológica que também é oportuna. Tem gente de olho no seu bolso.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Momento em que você está muito equilibrado(a) e assim poderá tomar decisões com a maior facilidade. No trabalho, a criatividade aumenta e você passa um dia disposto(a), gostando do que está fazendo. Sabedoria e equilíbrio.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

O mundo gira e você não pode ficar parado(a). Momento de introspecção pode ser benéfico para fazer um balanço de tudo que está acontecendo na sua vida. Reflita e veja se precisa mudar algo. Elevação no setor profissional. Sorte no amor.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Nada é eterno. Invista nos seus relacionamentos o que você tem de melhor a oferecer. Você encontra maior prazer em suas relações íntimas e familiares. Coloque sua vida em ordem. Planejar sua vida financeira é sinal de prudência, algo mais que necessário agora.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Elemento: terra. Signo complementar Peixes. Regente Mercúrio. O céu desperta seu senso de responsabilidade e você está motivado(a) a colocar sua rotina em ordem. Fique alerta aos desafios. O clima de introspecção toma conta nesta fase.

LIBRA (23/09 a 22/10)

O momento é excelente para esclarecer algumas diferenças no que diz respeito aos romances. Sua capacidade de liderança está em destaque e permite que você ajude as pessoas a resolver problemas. Os astros indicam harmonia nos sentimentos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Setor de trabalho muito favorecido. Grande capacidade de inventar e improvisar na vida prática. Se o caminho fechar de um lado, você rapidamente descobre um desvio. Os obstáculos serão considerados simples partes integrantes de qualquer caminho.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento extremamente positivo para você. Aproveite para progredir profissionalmente e ganhar dinheiro, mas lembre-se de manter o desejo de se satisfazer materialmente, mas sob controle. Bom momento no campo emocional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Use o lado racional para solucionar os problemas. Cultive a sabedoria, estude e leia bastante e se sentirá melhor. Planeje uma viagem bem bacana. Os astros favorecem seus projetos profissionais. Você estará também mais adaptável do que de costume, o que renderá pontos.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Aproveite a sua boa sorte de hoje e receba os elogios que poderão vir de pessoas da sociedade que você frequenta. Seu senso de responsabilidade será reconhecido. Momento particularmente favorável para o setor financeiro.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Você precisa repensar seus valores e objetivos. O momento é bom para se divertir, mas tome cuidado para não esquecer as obrigações. Nestes dias tenha cuidado para não arriscar seu rico dinheirinho em investimentos duvidosos.