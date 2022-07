ÁRIES (21/3 a 20/4)

O intercâmbio de ideias pode ganhar corpo, gerando cumplicidade. Eleva-se sua capacidade de interagir com as pessoas com a harmonia que a Lua estabelece com Sol, Mercúrio e Júpiter, o que lhe faz estabelecer contatos prazerosos e que também tragam oportunidades.

TOURO (21/4 a 20/5)

O senso de economia tende a se elevar, o que contribui com a otimização de recursos alternativos. Sua capacidade de gestão tende a ser direcionada para a vida doméstica, ajudando-lhe a colocar em prática ideias em família e superar desafios, pois a Lua se harmoniza com Sol, Mercúrio e Júpiter.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

As ideias tendem a ajudar com os estudos em andamento e favorecer parcerias que se nutrem de afinidades intelectuais. A Lua entra em harmonia com Sol, Mercúrio e Júpiter, podendo beneficiar a organização do pensamento de seu interesse.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Já pensou em atuar em grupo? Sua percepção dos problemas tende a lhe permitir traçar ações para superá-los ou mesmo gerar ideias com suas parcerias de trabalho que possam ser colocadas em prática em breve, já que a Lua na área de crise entra em harmonia com Sol, Mercúrio e Júpiter.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momento de expandir seus horizontes. Abrir-se aos contatos pode ser intelectualmente estimulante, pois a Lua no setor das amizades entra em harmonia com Sol, Mercúrio e Júpiter. A diversidade de pensamento tende a abrir sua mente para abordagens novas perante a vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Uma boa percepção dos problemas pode lhe ajudar a organizar ações . Seu senso empreendedor tende a aflorar em favor de soluções para resolver os problemas, pois a Lua no setor do trabalho entra em harmonia com Sol, Mercúrio e Júpiter no circuito de crise.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Companhias intelectualizadas podem lhe atrair. Contudo, seus interesses não ficam restritos ao conteúdo e você valoriza posturas éticas e humanizadas. A Lua no setor espiritual entra em harmonia com Sol, Mercúrio e Júpiter, o que lhe faz privilegiar experiências em sintonia com seus valores.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente avaliar usos alternativos para os recursos disponíveis no dia a dia. Equilíbrio interior e bom senso podem favorecer a gestão da vida privada, o que ajuda a agir de modo coerente com sua situação patrimonial, pois a Lua no setor íntimo entra em harmonia com Sol, Mercúrio e Júpiter.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

A articulação coletiva tende a contribuir com seu entendimento sobre temas de grande relevância social. Sua postura pode ficar mais descontraída, pois a Lua transita pelo setor de relacionamentos e entra em harmonia com Sol, Mercúrio e Júpiter.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

O pensamento crítico pode se aliar ao forte senso de oportunidade. Seu envolvimento na gestão do dia a dia tende a trazer satisfação com a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio e Júpiter. Isso lhe faz repensar rotinas e também promover ajustes que aperfeiçoem a qualidade do cotidiano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A troca de informações tende a ser favorável. O momento é positivo para trocar ideias. Busque aproveitar que seu lado espontâneo e sociável marca presença frente à harmonia que a Lua forma com Sol, Mercúrio e Júpiter, e colocar em pauta assuntos de interesse imediato.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente articular acordos para beneficiar a gestão do dia a dia. A família pode se apresentar como importante apoio, o que nutre você emocionalmente. Além disso, ainda dá estabilidade do ponto de vista mental, já que a Lua na área doméstica se harmoniza com Sol, Mercúrio e Júpiter.