GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque aproveitar para passar essa véspera do Natal com as pessoas que você gosta. Prazeres íntimos tendem a aflorar a partir de agora, o que ajuda com sua força interior e com os relacionamentos que se nutrem dos vínculos afetivos e de confiança.

