CÂNCER (21/6 a 22/7)

Que tal não exagerar? Razão e sensibilidade podem se aliar frente ao encontro Lua-Mercúrio-Vênus no setor das ideias, o que favorece iniciativas que envolvam comunicação. A originalidade tende a lhe fazer articular mudanças positivas com o entorno, dada a harmonia com Urano e Plutão.

