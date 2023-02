CÂNCER (21/6 a 22/7)

Com Lua e Urano no setor de amizades, um aflorar de ideias criativas tende a permear as relações, levando-lhe a dar valor às ações em parceria. Neste momento astrológico, procure conciliar esse fluxo de inovação com pontos de vista convencionais.

