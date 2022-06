ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Não se intimide diante de alguma proposta que, além de vantajosa, seja também desafiadora. Seu talento, aliado com coragem e inteligência, será a garantia de superação e conquista de espaço.

TOURO (21/4 a 20/5)

Há um aumento de seu carisma e de sua capacidade de seduzir. Poderá ter sucesso se cooperar com os outros. Explique ao seu amor, que você não quer sacrificar o relacionamento mas precisa neste momento, de um pouco de liberdade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O dia hoje será alegre e muito divertido. O seu bom humor dará um brilho todo especial em suas relações afetivas. No trabalho fique alerta para uma nova proposta, daí pode advir muito lucro. Bom período para mudar de ambiente ou até mesmo de residência.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

No amor, nesse período procure fazer uma revisão nos seus sentimentos, e descubra o que realmente quer na vida. No trabalho é hora de tomar certas atitudes em relação a um colega. Pode pintar uma grande chance na sua firma. Esteja atento. Muitas alegrias em família.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Chances de obter bons lucros. Poderá receber um dinheiro com o qual não contava. Sua expressão intelectual está iluminada pelo Sol, que ativa sua criatividade, tanto nos estudos quanto no trabalho. Abra-se às novas perspectivas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Encare o futuro de forma mais tranquila. Existem fases na vida nas quais estamos mais calados. Agora você vive esse momento. Dedique-se a atividades físicas para equilibrar a saúde física e emocional. Bom momento no campo sentimental.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você vai amanhecer cheio de confiança, tanto nas coisas que estão acontecendo como nas que ainda podem acontecer. Aproveite este astral otimista, mas não fale demais sobre o que está planejando. Guarde as ideias com você.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O dia favorece as transações comerciais, passeios, viagens, mudanças, mas não os assuntos relacionados com compras de imóveis. Aguarde notícia muito boa sobre pessoa que representou muito em sua vida. Procure ser mais ponderável.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não perca tempo com gente pessimista. Você tem intuição, força e agora deve seguir e que mandar o coração. Um novo amigo pode usar de falsidade. No amor, terá uma surpresa muito boa. Você gosta de preparar boas festas para animar a vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você está muito hábil na arte de negociar e com grande facilidade no manejo do dinheiro. É o momento de deixar o que passou para trás. Essa é a única forma de alcançar suas metas. Coloque uma pedra no passado e abra portas e janelas para receber a felicidade!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua vida profissional está precisando de uma virada. Trate de se mexer e começar a modificar as coisas. Busque os seus ideais. Não entre nessa de que tudo está perdido. Trate de melhorar cada vez mais. Aproveite, esta é a fase das grandes mudanças.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você enfrenta seus desafios no trabalho com maior habilidade emocional. Que tal iniciar estudos ou conduzir novos projetos? É um bom momento. Novas amizades e contatos agitarão seu dia, especialmente porque o seu jeito extrovertido estará mais aguçado.