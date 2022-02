ÁRIES (21/3 a 20/4)

A semana lhe trará muita satisfação no seu trabalho e contatos vantajosos não faltarão. Sua habilidade em convencer estará nas alturas e isso vai gerar ótimos negócios. Crescimento financeiro à vista! No amor, hoje, a vida afetiva estará mais emocionante.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure não agir de maneira individualista e evite agir na base da impulsividade. Isso, não dará certo. A fase pede parceria e tudo que for realizado em conjunto terá o apoio de Júpiter e o resultado será satisfatório. No amor, emoções à vista, ouça mais quem ama.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua percepção está alta e você pode tomar atitudes que o momento requer para tornar o seu cotidiano mais organizado. Finança: economize o máximo que puder para garantir um futuro tranquilo. No amor, evite impulsividade amorosa. Só o que for natural fluirá bem.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, você está recebendo proteção da Lua e poderá realizar importantes trabalhos. Sua inspiração lhe mostrará o que fazer para aumentar sua produtividade profissional e aumentar o lucro. No amor, procure se focar mais nas necessidades da pessoa amada.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Excelente momento profissional. O Sol envia vibrações positivas e realizadoras para você criar coisas interessantes em seu trabalho. É um ótimo período para você expor o seu talento. No amor, sua simpatia atrairá pessoas interessantes no seu meio social.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tudo poderá ser resolvido se você colocar sua criatividade em prática. Deixe de lado as mesmices e opte pelo nunca foi feito. Você está recebendo vibrações criadoras de Mércurio e originalidade não faltará no que produzir. Amor, muita sintonia com a pessoa querida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu talento está em evidência. Isso beneficia suas atividades profissionais. O momento é excelente para explorar sua criatividade. Não será surpresa nenhuma se criar coisas originais. Amor, deixe o romance fluir. Momentos românticos e felizes com seu par.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Que tal aproveitar este dia e fazer coisas diferentes, mesmo que sejam por poucas horas? Será importante sair da rotina para dar um novo colorido na sua vida pessoal e sua autoestima agradecerá. No amor, aproveite o dia para se declarar a pessoa querida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Boa fase para trocar experiências com quem sabe muito. Você poderá tirar proveito dessa troca e enriquecer o seu conhecimento profissional. Saber nunca ocupa lugar, saiba sempre mais! No amor, procure se divertir com seus familiares e se sentirá mais feliz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Fase de muita criatividade e você poderá expandir suas ideias e abrir novos horizontes para o que faz ou produz. Nesse período, invista na produtividade e se dará muito bem. Renovação será sempre o seu forte. No amor, use e abuse da compreensão e do diálogo. Cor: verde-claro.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A sorte poderá bater à sua porta, por isso, essa semana trate de ficar alerta e mostrar-se disponível para o que der e vier. A ansiedade estará com você nessa semana. Tente se acalmar! No amor, aproveite esses dias para estreitar laços com pessoas queridas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Fase de muita inspiração para realizar trabalhos criativos. Seu talento clama para se manifestar. E ele poderá ser atendido, já que você está com ótima disposição para produzir. No amor, Momento ideal para trocar confidências com seu amor.