SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Busque administrar os contratempos com serenidade. Seu desempenho profissional tende a se nutrir de intuição e criatividade com a Lua Nova no setor do trabalho, mas os instintos podem aflorar de modo agressivo frente a atritos, pois esse astro encontra o Sol e ambos entram em tensão com Marte.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos