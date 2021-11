ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Use sua criatividade para lidar com as situações do cotidiano. Tentem fazer mudanças que possam tornar sua vida mais produtiva. Bom momento no campo profissional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Cobranças profissionais continuam pressionando você. O cosmo dará um gás no seu pique criativo e na disposição, para vencer os desafios deste momento. Acredite na capacidade de superação. Bom momento no campo afetivo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Talvez você tenha ideias proveitosas ou receba boas notícias, mas terá que lutar para levá-las à prática. A falta de cooperação, principalmente por parte dos parentes, talvez dificulte a realização de seus planos. Procure agir. Bom momento no campo financeiro.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Exceto por algum perigo de discussões com amigos, este será provavelmente um dia favorável para os seus novos projetos. Você será capaz de obter ajuda para um empreendimento pessoal. O período favorável para amar. Bom momento no campo profissional.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Amor: conquista em alta no setor afetivo. Trabalho: Vários nós serão desatados a partir de agora. E sua capacidade de liderança será reconhecida, ainda que sem alarde. Há boas chances de ganhar um dinheiro inesperado por intermédio de um golpe de sorte.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: não deixe a possessividade interferir no romance. Apesar de sempre querer se expandir, desbravar novas terras e expandir as fronteiras de seu próprio reino, dificilmente você aprenderá tudo só. É necessário se conectar também a outra pessoa e aprender.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar; Áries. Regente: Vênus. Trabalho: observe com atenção os fatos e notará uma oportunidade especial que se apresenta. Amor: demonstre seu afeto à pessoa amada. Saúde boa. Ocasião favorável para a vida afetiva.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Um favor especial por parte de um chefe será a coisa mais importante do dia. No amor, grandes novidades, mas você precisa ter cautela com qualquer tipo de aventura. A vida social precisando de mais atenção e movimento: você anda desligado.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Dinheiro de fonte inesperada ajudará bastante. Conseguirá realizar uma grande compra. Procure manter-se discreto. Não comente a sua vida particular com qualquer pessoa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Sempre que puder, saia da rotina. Isso será ótimo para ativar as energias estagnadas. No amor, não duvide do seu poder de conquista. Prepare-se para viver emoções nesse período.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua vida está numa fase de renovação. Grandes novidades, inclusive sobre o amor. Numa festa ou reunião ficará conhecendo pessoa bem interessante que chamará a sua atenção. Sucesso na vida profissional. Uma transação comercial pode dar bom resultado.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sua vida social está agitada, já que você busca novidades em sua vida. Controle seus impulsos. Sua popularidade está em alta. Só tome cuidado para não se destacar pelos motivos errados. Capacidade para trabalhar com afinco e dedicação.