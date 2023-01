TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso evitar comemorar antes do tempo, como alerta a tensão com o Sol. Suas ambições tendem a aflorar com a Lua Crescente em seu signo. Isso pode fazer com que você se lance em oportunidades de aprimoramento no âmbito profissional durante esta fase.

