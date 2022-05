ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: você poderá perder o foco se quiser fazer tudo ao mesmo tempo. Planeje bem as pendências da semana e não deixe que os outros tomem decisões importantes por você. Confie em sua avaliação perspicaz sobre as situações. Amor. Clima de romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: Terra. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Dedique-se à sua casa e às suas necessidades pessoais. Coloque suas atividades em dia e descanse, pois amanhã sua vida social fica mais intensa. Amor. Aposte na felicidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho. Excelente disposição astral, graças a isso, sua vida vai melhorar muito. Terá dinamismo e poderá realizar muita coisa boa e rendosa e a sua conta bancária poderá engordar. Esteja pronto para brilhar, pois receberá uma mãozinha do céu.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: Água. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente Lua. Trabalho: Hoje você se sente bem com suas parcerias de trabalho, o que traz um período de união e criatividade. Amor: Bom momento para você alimentar a sua fé.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Nesta semana, você poderá sofrer com imprevistos, portanto, todo cuidado é pouco! Não empreste dinheiro a alguém que acabou de conhecer e procure agir com cautela. Mantenha o equilíbrio para não se abalar com altos e baixos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho. Otimismo com disposição deve fazer um minuto valer uma hora. Neste dia, você poderá produzir muito, pois força de vontade não lhe falta. Você servirá de exemplo de caráter e comportamento entre o grupo de trabalho.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seus relacionamentos pessoais estão em evidência, fazendo você prestar mais atenção aos problemas de convivência. Compreenda mais as pessoas! Fique perto das pessoas que você gosta. Aja de forma cautelosa, evitando expor sua intimidade.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Não é hora de se preocupar com o trabalho ou com sua vida financeira, pois poderá aproveitar o seu dinamismo para produzir mais nessa fase e ganhar muito dinheiro. No amor tudo pode acontecer , mas mostre-se aberto e tudo, também, poderá dar certo.

SAGITÁRIO (21/11 a 21/12)

Trabalho. Você está se recuperando, seu desânimo está dando lugar a grandes movimentos e maior força de vontade. Você poderá se atirar de cabeça em grandes projetos. Não se desvie de suas metas e exercite a concentração.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A semana será de muitos desafios

no setor profissional, mas você contará com uma grande

capacidade de adaptação diante das exigências. O diálogo é a melhor solução nesse período. Exponha sua opinião de forma educada e ouça as dos outros.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Amor. Surpreenda quem você ama. Esta noite promete ser cheia de sedução e desejo. Trabalho. Nesta fase você estará com muita disposição e criatividade para realizar muita coisa interessante. Só falta arregaçar as mangas e lutar pelo que deseja.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: Água. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Neste momento, você busca por emoções. Siga caminhos seguros para aproveitar está fase, sem exagerar nas atividades de lazer. Poupe energias.