ÁRIES (21/03 a 20/04)

A energia da semana o (a) aconselha a sentir seu coração e se energizar com seus próprios recursos. Depois, será hora de lançar seu poder de sedução às pessoas próximas. Reconheça o seu valor e torne sua vida melhor. Determinação é o caminho para controlar desejos.

TOURO (21/04 a 20/05)

Dica: A linguagem dos sentimentos é a mais eficaz em todas as situações, pode acreditar. Exercite sua mente através de atividades culturais. Invista também em suas relações sociais e busque novos horizontes e experiências. Procure se aproximar de pessoas positivas.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Solte o corpo, dance e cante. Bom para o amor. A vida doméstica passa por um período muito favorável. Você poderá melhorar em muito a sua sorte se encarar tudo com a maior positividade. Fuja da rotina, com criatividade. Procure passear. Número: 02.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você terá vantagens em todos os assuntos que dependam de cálculo, número e criação com base intelectual. Bom para escritores, jornalistas e advogados. No plano familiar o momento é de entendimento. Aproveite o dia de hoje para descansar, dar uma boa relaxada.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Procure envolver-se em atividades culturais e estudos. Socialize-se! Novas pessoas surgirão em sua vida. Prepare-se! Em relação ao trabalho, atenção com questões que envolvam contatos. Harmonia e prazer nas relações sociais e também na vida profissional.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

O momento é positivo para suas relações de amizade e motiva sentimentos de amizade e companheirismo. Invista na troca de experiências neste período. Neste período, vai ficar claro que você não veio ao mundo a passeio. Bom momento no campo social.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Concentre-se nos assuntos prioritários. Sua carreira pode estar passando por momentos decisivos, portanto, tenha bastante cautela. Para relaxar faça caminhadas. Boas oportunidades no plano profissional. Tudo dependerá de você, de sua boa vontade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Boas oportunidades no plano profissional. Tudo dependerá de você, de sua boa vontade, do seu empenho em conquistar as coisas que você tem como objetivo de vida. Procure ser alegre e comunicativo (a), pois o período é bom para fazer novos contatos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você hoje terá grande capacidade de trabalho, estará rápido (a) e com ideias iluminadas. Aproveite este momento, se quer crescer no conceito do seu chefe ou superior. No setor financeiro, uma situação inesperada vai te deixar muito entusiasmado (a), mas controle-se.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Não espere as coisas caírem do céu, tenha atitude e determinação. Construa as bases para crescer em sua profissão. Saiba ganhar seu espaço através do esforço e não se esqueça de tecer boas relações em seu trabalho. Hoje o céu faz você sonhar com lugares distantes.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Desejo de possuir e de conquistar uma posição segura. Poderá surgir uma boa oportunidade de trabalho. Há um bom presságio para você. Você conseguirá o apoio de uma pessoa amiga para uma ideia nova e isso lhe valerá um sucesso totalmente imprevisto.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Por que não aproveitar estes dias que colocam os relacionamentos na linha de frente para selar um compromisso que parece não sair do lugar? Ou para aproximar alguém de vez? Para reatar o que saiu dos eixos? Não há negativas no caminho agora.