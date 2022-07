ÁRIES (21/3 a 20/4)

A Lua no setor da saúde pode demandar descanso e cuidados com o corpo. O estímulo intelectual do meio social tende a levar você a interagir com as pessoas. Contudo, durante este momento, os ânimos esquentam com facilidade e isso acaba alimentando conflitos.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos