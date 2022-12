VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente se abrir à fruição social, visto o iminente encontro Sol-Lua. A jornada tende a se mostrar complicada hoje, com preocupações que podem aflorar. Procure não se deixar absorver a ponto de sacrificar os momentos de prazer com as pessoas queridas neste último dia do ano.

