ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: é preciso controlar seus ímpetos e aprender a ouvir a opinião de seus colegas. No amor, seu par merece mais seriedade da sua parte: mostre o quanto o romance importa para você neste momento. Faça uso da criatividade sem medo de errar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Período favorável às conquistas profissionais. Sua personalidade está em destaque por causa de sua vitalidade e sensibilidade. Compartilhe o sucesso. O universo conspira a seu favor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Fase favorável ao trabalho, mas somente mediante a muita disciplina. Os nativos deste signo tem uma tendência a autocomplacência, às vezes tem muita dificuldade de surpreender à ordem e ao método. Está na hora de você aprender essas coisas.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Sua personalidade está em destaque nesse período, deixando em evidência seu carisma. As pessoas percebem suas belezas exterior e interior.

Busque seus interesses. Hoje, você tende a buscar atividades que sejam ao mesmo tempo inteligentes e prazerosas.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Mantenha o foco em suas atividades e sua produtividade vai aumentar. Invista somente em coisas necessárias. Estabilize seu orçamento. Amor: sua simpatia deverá encantar as pessoas à sua volta. Um dinheiro inesperado deverá chegar para tirar você do sufoco.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: procure manter a harmonia familiar ouvindo todos os lados. Trabalho: o que puder ser feito em grupo ficará melhor. Não é hora de planos mirabolantes, mas de investir pacientemente em sua estrutura financeira. E na profissional também, é claro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Às vezes, nada parece dar certo. Nestes momentos é importante voltar-se para o interior, respirar fundo e esperar o furacão passar. Fase de estímulo a atividades novas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Olho vivo! É preciso ficar atento às palavras. Você pode dizer coisas que acabam magoando alguém. Prepare-se para o troco. A busca pela paz e pelo entendimento deve ser sua prioridade, sobretudo no que se refere ao convívio com a família e com a pessoa amada.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Muito boa disposição. Seu charme está irresistível. Você está mais concentrada(o) demorando-se mais nas conversas com as pessoas. Receba visitas, pois saberá criar um clima ameno para que todo mundo possa curtir seu papo com bastante calma.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O pior inimigo é o que se finge de amigo. Preste atenção nas pessoas a sua volta, pois alguém, cheio de inveja, está sugando a sua força vital.

Reze pedindo proteção. Pense

sempre de maneira positiva acreditando no seu potencial. O dia deve começar agitado.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os astros que transitam pelo seu signo estão trazendo amor e criatividade. Portanto, romance e paixões estão favorecidos. Poderá ocorrer um relacionamento agradável e duradouro. Há, entretanto, uma tendência para a fantasia e a ilusão.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Seu poder de adaptação e sua criatividade estão em alta. Você tende a buscar novas experiências, mas seja responsável nesta fase. Não gaste demais.