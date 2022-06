ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte lhe ajudará a refazer elos perdidos. Período favorável para se aproximar de pessoas que foram importantes no seu passado. Poderá reviver bons momentos com eles. Recordar é viver! Amor: o astral estará mais para romance do que para diversão.

TOURO (21/4 a 20/5)

Fase de prosperidade. A Lua traz uma energia que estimula o seu potencial criativo e aumenta a confiança na sua capacidade. Você produzirá mais e com melhor qualidade pois, estará muito inspirado. Amor: uma viagem recreativa a dois poderá acontecer.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua capacidade de adaptação está imensa e sua criatividade está em alta. Aproveite para introduzir coisas inovadoras no seu trabalho. Mudanças trarão resultados. Amor: algo poderá trazer felicidade inesperada na sua vida a dois. Descontração não faltará.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seus talentos se afloram nesse período evidenciando sua criticidade. Seu trabalho ganhará mais qualidade e aceitação. Seu valor profissional será reconhecido. Existe Possibilidade de ganhos financeiros. Amor: apesar de estar mais atraente, muitas cobranças virão.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Nesse período, os astros estão interferindo na sua maneira de se comunicar. Você estará com dificuldades para transmitir seus pensamentos. Mas você vai conseguir irradiar muita simpatia. Amor: procure não cobrar demais da pessoa amada.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Uma luz surgirá na sua mente e lhe dará fina percepção para descobrir como você poderá evoluir profissionalmente. Bons negócios serão virão por intermédio de importantes contatos com pessoas ligadas ao seu ramo de trabalho.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Reflita sobre suas finanças. Controle com firmeza suas despesas. Não se deixe levar por impulsos extravagantes e gastar demais. O futuro financeiro lhe agradece. Amor: avalie o lado positivo do seu convívio a dois e verá que você é uma pessoa de sorte.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O momento não é fácil para uma boa comunicação. Pense bem antes de dar opiniões. A fase favorece trabalho individual. Sua produtividade tende aumentar e lhe oferecer prosperidade financeira. Amor: não se envolva num clima ciúme e cobranças, viu?

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Não permita que preocupação financeira estrague o seu dia. Está constelado elevação financeira para os vindouros dias. Tenha paciência e aguarde por melhores dias. Eles virão lentamente, mas virão! Amor: hoje, seus desejos e suas paixões se afloram.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Este será um período de alta produtividade na sua atividade. Você recebe ótimas vibrações de Saturno e isso aumenta a sua disposição para trabalhar com maior prazer e mais eficiência. Amor: alguém do signo de Virgem está zelando para você ser feliz.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Apesar de você está com disposição para desfrutar lazer, você não se desligará de negócios financeiros. Não está descartado a possibilidade de começar um promissor negócio. Amor: o relacionamento amoroso entrará num clima de imensa felicidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Lua e Sol em perfeita harmonia vão trazer vibrante energia. Parece que tudo ficará mais fácil de se realizar. E com Netuno favorecendo o seu lado emocional, terá paz e criatividade para fazer o que quiser. Amor: parentes irão animar o clima familiar.