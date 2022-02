ÁRIES (21/03 a 20/04)

Com imensa disposição e energia, você é capaz de realizar o que desejar. Acredite mais no seu potencial. Evite cultivar mágoas inúteis, que já fazem parte do passado. Encerre ciclos e aceite as novidades. O período pede paciência quando o assunto é amor.

TOURO (21/04 a 20/05)

Amor: confie nos seus desejos na intimidade. Acredite que dará a volta por cima na paixão. Trabalho: tenha paciência, em breve o retorno de suas iniciativas acontecerá. O inferno astral chegou ao fim e suas qualidades se fortalecem. Bom momento no campo sentimental.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Boa hora para buscar uma maior realização na vida afetiva e desenvolver novos rumos para seu relacionamento. Momento muito favorável para o trabalho e para os ganhos extras, você pode se atrever em projetos ambiciosos. Procure ser imparcial em seus julgamentos.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Na vida cotidiana e no trabalho, positividade e facilidade. Realização dos objetivos pelos quais você tem batalhado mais, o que aumenta o seu ânimo e reacende as suas esperanças.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Este pode ser um período em que tenha compreensão das situações e dos sentimentos das pessoas. E poderá interligar os interesses delas com os seus. É tempo de ganhar com a coletividade. Trabalhos em grupo trarão bons resultados. Bom momento no campo financeiro.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Busque os prazeres da vida e a criança que existe em você. Experimente coisas novas e procure se aproximar de pessoas com afinidades. Bom momento no campo afetivo.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Suas relações sociais estão em destaque. Conheça melhor as pessoas com quem convive e fortaleça seus laços de amizade através do companheirismo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Período de afinidade com seu trabalho. As iniciativas bem-sucedidas podem trazer grande satisfação. Você está experiente. Bom momento no campo familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período favorável para realizações no emprego e no amor. Você conseguirá se organizar melhor e isso vai se refletir no cotidiano. Apesar de reclamar quando as coisas não saem como você quer, não terá motivos para se estressar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Sabe aquilo que você sempre desejou e acabou deixando para lá? Pois trate de resgatar isso. Nunca abra mão do que deve estar bem perto de você. Traga de volta suas metas mais ambicionadas e sorrir de felicidade. Bom momento no campo afetivo.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O reconhecimento profissional que tanto espera e pelo qual fez tudo que era possível, finalmente chegou. Ouça opiniões de quem gosta de você e siga o seu coração. Esteja presente de corpo e alma em tudo o que acontecer.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Trabalho: Filtrar as mil ideias que surgem em sua mente é a etapa inicial de qualquer projeto. Não divulgue nada antes de ter tudo certo. Nem a quem você conhece bem.