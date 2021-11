ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você estará convicto de suas ideias e disposto a colocá-las em prática imediatamente é aí que existe possibilidade de erro, pois existe chance de algo precisar de revisão. No amor, doses de paixão na vida amorosa não estão descartadas. Amor no ar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tome cuidado para não negligenciar com seus compromissos. Excesso de trabalho pode afetar a qualidade do que faz. Finança: não arrisque seu rico dinheirinho em coisas arriscadas. Olho vivo! No amor, aproveite o dia para fazer passeios a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Um bom negócio poderá pintar e lhe abrir as portas da prosperidade. Continue firme no seu propósito de progredir para atrair bons fluídos e oportunidades. Dinheiro: terá chance de economizar algum dinheiro. No amor, o dia é ideal para para se divertir.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você poderá pisar na bola e falar o que não devia e complicar sua situação profissional e social. Não se empolgue com nada e pense antes de falar, só isso basta! Dinheiro: poderá fazer serviço extra e ganhar um dinheirinho. No amor, período de alegria na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Uma onda de energia astral está circulando e poderá lhe direcionar para o caminho das boas oportunidades profissionais e financeiras. Os seus horizontes se abrem na medida de seus esforços: sucesso à vista! No amor, seu humor alegrará o seu par.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Cuidado para perder não perder uma boa oportunidade de trabalho. Fique atento e de olho no que pintar. Dinheiro: um dinheiro atrasado poderá chegar em boa hora. No amor, pequenas frustrações serão desfeitas e haverá maior espaço o entendimento.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua personalidade está evidência, aproveite o momento para destacar o seu trabalho e abrir novos horizontes profissionais. Faça planos para colher frutos a médio e longo prazo. No amor, poder de comunicação e facilidade de fazer conquistas amorosas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje, você sentirá mais facilidade para fazer seu serviço de rotina. Sua disposição está renovada e repleta de boas energias e isso, lhe ajudará a fazer o seu serviço com alegria. No amor, fase de ligação efetiva mais intensa com as pessoas queridas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cuidado para não cometer erro na sua área de trabalho. Situações bem complicadas testarão sua capacidade de superação. Procure tomar decisões sensatas. Finança: busque administrar bem o seu dinheiro. No amor, paz e felicidade no meio familiar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É hora de você se mexer e tirar as ideias do papel. Um dos seus planos poderá dar certo e lhe trazer prosperidade financeira. Nesse período, um pouco de ousadia lhe ajudará deslanchar sua carreira profissional. No amor, sua vida amorosa merece mais atenção e carinho, viu?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tudo indica que sua carreira deslanchará e lhe trazer realização profissional, pois os ventos estão soprando a seu favor! Aproveite esse bom momento astral atingir os seus objetivos. No amor, compreensão total no meio familiar animará o ambiente.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Fase de sucesso e crescimento na vida profissional. Esse é o seu bom momento para alcançar seus objetivos. Você conta com a proteção de Netuno e Júpiter, essa dupla astral irá lhe ajudar crescer na sua atividade. No amor, clima de felicidade no ar!