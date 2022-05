ÁRIES (21/3 a 20/4)

O dia destaca a importância de cultivar laços afetivos e buscar a harmonia entre seus interesses e dos outros. Invista no companheirismo e saiba ouvir mais as pessoas. Bom momento no campo espiritual e familiar. Aproveite essa fase.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você está muito atraente e será alvo das armações dos que te rodeiam. Trabalho: Os avanços estão permitidos, mas eles têm de acontecer sem que a realidade seja perdida de vista. Esqueça a pressa, pense apenas em criar raízes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

No amor pode pintar um relacionamento muito gostoso com uma pessoa ligada as suas atividades profissionais. No trabalho, o clima é positivo mas fique alerta aos invejosos e oportunistas. Bom momento no campo profissional.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Este é um período de grandes amores e de tudo que lhe dá prazer. Fuja das encucações, e ame para valer! Nessa fase, você pode realizar os seus sonhos, esperanças de trabalho, sendo persistente e confiante. Você vive um bom momento no campo financeiro.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Determinação e ousadia são as palavras-chave para você se dar bem. Algumas mudanças virão. É só seguir em frente com fé e envolvimento. Dê um up na aparência. Faça planos e invista neles. Se nestes dias você está mais racional, aproveite!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Se conseguir usar sua criatividade, terá condições de resolver qualquer problema. Invista sem medo no seu relacionamento amoroso e seja feliz. Surpresa pode vir de alguém que está bem próximo. Você poderá receber uma ótima novidade para o seu futuro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você estará cheio de energia e ela pode ser canalizada para atividades que envolvam o bem-estar financeiro. Boas possibilidades de crescimento e melhoria em seu trabalho ou atividade profissional. Bom momento no campo emocional.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período favorável para a vida profissional e para a vida afetiva. Personalidade marcante e entendimento vantajoso. No mais nada de maiores novidades; tudo corre conforme o previsto. Pensamento, com um pouco mais de ordem, tudo vai bem melhor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No plano familiar o período é de muita união, harmonia e alegrias. Nova perspectiva de vida e realização de antigos planos. Dê asas aos seus sonhos e esperanças. Enfrente cada obstáculo que pintar no ambiente de trabalho, com toda garra e coragem.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O céu permite que você entre em uma nova fase e a Lua despertará ainda mais a sua criatividade. Nesse

período, procure adotar novos sistemas à rotina de trabalho. Seja mais eficiente. Bom momento no campo profissional e financeiro. Sorte no amor.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Favorável para lidar com heranças, dinheiro de terceiros e instituições financeiras. Planetas no seu setor familiar estão trazendo alegrias e movimento para a sua vida. Seja sempre otimista e esteja disposto a fazer esforços constantes em seu dia a dia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tome cuidado. Mantenha em segredo suas esperanças e anseios. Seus sonhos são muito íntimos. Você contará com jogo de cintura para se fazer notar na sua profissão. Assim, conquistará a chance de se destacar e receber elogios.