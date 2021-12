Magazine Hora de olhar para trás Retrospectiva 2021 vai ao ar nesta segunda-feira, Globoplay apresentará versão exclusiva, em três episódios

O início da vacinação no Brasil contra a Covid-19, em janeiro, abriu 2021 com muita expectativa. Era a esperança de que, aos poucos, os reencontros seriam possíveis. Com as famílias, com a cultura e com o esporte. Teatros, cinemas e estádios reabriram as portas para receber o público. Os Jogos Olímpicos emocionaram, trouxeram imagens históricas e cumpriram o papel...