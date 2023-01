De peão matuto em Pantanal a cantor pop decadente em Vai na Fé, novela da Globo que estreia nesta segunda-feira (16), em substituição a Cara e Coragem. José Loreto é promessa para arrancar boas risadas na pele do galã cafona Lui Lorenzo, uma mistura de Sydney Magal com Latino e José Miguel, mas com um carisma que já se tornou marca registrada do autor. “Agora chegou a hora de eu colocar o meu cantor para fora”, comemora o ator.

O POPULAR foi conferir um show de verdade do artista na pele de Lui e comprovou que Loreto está a todo vapor, apesar de ter emendado uma novela com a outra. “Estou trabalhando há 15 meses seguidos”, conta. A apresentação foi o ponto alto da festa de lançamento da novela, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.

Como uma trama da faixa das 19 horas, Vai na Fé traz uma dose de humor. E o “iluminante” e “rebolante” Lui Lourenzo tem tudo para divertir o público, do figurino aos trejeitos, passando pela autobajulação. Tudo isso ao lado das Lui lovers, dançarinas que o acompanham no palco.

Apesar do glamour, o ídolo decadente terá de enfrentar seus dramas. O filho de Wilma (Renata Sorrah) cresceu distante do pai e praticamente não tem relação com sua meia irmã, Lumiar (Carolina Dieckmann). O mulherengo Lui vai conquistar, e arrasar muitos corações, mas acabará se apaixonando por Sol (Sheron Menezzes), uma mulher evangélica e casada.

O elenco traz Samuel de Assis como o protagonista Ben, marido de Lumiar e ex-namorado de Sol. Também conta com nomes como José Carlos Machado, Emílio Dantas, Regiane Alves, Cláudia Hohana, Mel Maia, Bela Campos, Marcos Veras e Elisa Lucinda, entre outros.

Música

As canções de Lui Lorenzo são um capítulo à parte. As composições foram feitas especialmente para a trama e então sendo lançadas nas plataformas digitais.

Algumas lembram o Ricky Martin na fase María, tema de abertura da novela Salsa e Merengue, como a caliente Vem Dançar. Há também aquelas com ritmo e potencial para cair na boca do povo e se tornar hit na vida real, como é o caso da rebolante Pool Party (Vai Mexendo o Bumbum).

Para o trabalho, Loreto fez aulas de canto e de dança. A linguagem corporal vem, em grande parte, da preparação que ele fez para um filme de Sidney Magal, mas o projeto não foi para frente por conta da pandemia.

“Sempre gostei de cantar amadoramente, em rodinhas de viola, de MPB, entre amigos em casa. Eu ficava com esse desejo: Um dia vou fazer um cara que seja musical para me obrigar a aprender a dançar e cantar. Aí veio na hora que tinha que vir”, relata.

Loreto comentou a polêmica envolvendo o cantor Latino, que ficou chateado por ter sido citado como inspiração para o personagem que, após o sucesso, vê a carreira entrar em declínio. “Já dancei muita música do Latino e ele é inspiração na musicalidade. A decadência é do Lui. Isso não havia ficado claro e entendo que ele tenha ficado chateado, mas em momento algum eu quis ser desrespeitoso.”

Há, por parte do público, uma expectativa para que a influenciadora Rafa Kaliman, namorada de Loreto, apareça na novela. Apesar dela não ter participado da festa de lançamento, o ator falou bastante da amada durante o evento e contou que recentemente passou três dias em Goiânia. “Eu fui lá na chácara dela, conhecer a família dela, foi uma delícia. Estou doido para voltar”, disse. Porém, o plano de retorno terá de esperar, pois ele participa das gravações de segunda a sexta.

Mulher de fé

Autora da nova novela, Rosane Svartman explica a escolha da temática evangélica no núcleo familiar da protagonista. “A Sol é uma mulher de fé.” Norte-americana naturalizada no Brasil, ela cita pesquisa feita para o projeto mostrando que 99% dos brasileiros dizem ter fé e 90% têm religião. “Nos questionários, de cada 10 mulheres 6 diziam ser evangélicas. Faz sentido a Sol ser cristã”, explica.

Rosane, no entanto, nega que tenha caracterizado a personagem dessa forma mirando um público segmentado. “Isso de fazer algo mirando um público específico não dá certo. Você tem de escrever uma história que você acredita, com carinho, respeito, pesquisa, escuta e torcer para as pessoas curtirem também”, ensina. Rosane fala com a propriedade de quem já emplacou sucessos como a novela Totalmente Demais e Malhação Sonhos.

A autora espera que o público se identifique com a protagonista, descrita como uma mulher guerreira, batalhadora, mãe de dois filhos e que no início da trama está sustentando a família porque o marido perdeu o emprego durante a pandemia. “E essa mulher vai conseguir subir num palco, cantar, dançar e manter a sua integridade, lutar pelo que convém a ela e não pelo que convém aos outros. Vai errar, porque é humana, mas sempre querendo acertar.”

A jornalista viajou a convite da Rede Globo