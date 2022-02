Um dos muitos memes que circularam na internet durante a pandemia da Covid-19 dizia que a pessoa estava com saudade de viajar e ouvir a frase motivacional quase sempre infalível: “levanta, senão vamos perder o café da manhã do hotel”. Café, leite, suco, pães, bolos, torradas, geleias, queijos e outras iguarias deliciosas, que o hóspede pode se servir à vontade e quantas vezes achar necessário - pois tudo já está incluso no preço da diária - sempre fizeram do café da manhã de hotel desejo de consumo de muita gente. Mas quem disse que é preciso viajar para ter essa experiência?

De olho no público que adora café da manhã caprichado, alguns hotéis de Goiânia resolveram abrir as portas de seus bufês também para os não hóspedes. Por um valor fixo, é possível comer à vontade e, de quebra, sair da rotina de uma maneira bem gostosa.

“As pessoas entenderam que o café da manhã de hotel é acessível e uma excelente oportunidade celebrar momentos especiais ao lado de quem se ama. O custo benefício também é muito bom, visto que o bufê contempla itens variados e permite o consumo à vontade”, explica Mayara Oliveira, coordenadora de marketing do Castro’s Park Hotel.

Por lá, o café da manhã custa R$ 44 por pessoa e crianças de 6 a 10 anos pagam metade do valor. Os pequenos de até 5 anos estão isentos da cobrança. O Restaurante Ipê abre todos os dias para não hóspedes no café, almoço e jantar. O público que utiliza o serviço é formado por famílias e casais que querem celebrar alguma ocasião especial com um desjejum bem reforçado. Pães diversos, bolos caseiros, frutas da estação, pão de queijo, quitandas de massa folhada e até pamonha são servidos no amplo bufê. Tapiocas e omeletes são preparados na hora para o cliente.

Uma das receitas que fazem mais sucesso no Clarion Goiânia Órion é o biscoito frito que é feito na hora e servido pelos garçons do restaurante. Além do café da manhã aberto ao público em geral (R$ 42 por pessoa e 10% de taxas), aos domingos, o hotel promove um delicioso brunch. “Quitandas locais, frios e embutidos, pães artesanais, o tradicional ovo mexido, e também os preparos feitos na hora em nossa cozinha show como omelete, tapioca, pão na chapa e cuscuz fazem sucesso com os clientes”, explica Camila Rodrigues, supervisora de eventos, marketing e relacionamento do hotel.

Servido no Espaço Luís XV, decorado no estilo provençal com cores claras e elegantes, tendo ao fundo o som de músicas clássicas, o café da manhã do Golden Lis Hotel Boutique pode ser saboreado por não hóspedes por R$ 49,90. O bufê traz frutas frescas e frios, pães e bolos caseiros, roscas, croissants variados, quitandas em geral, bolos funcionais, iogurtes, tortas doces e salgadas, além de pudins e mousses. Para beber, café espresso, cappuccino, café coado, leite, chás, sucos naturais, incluindo detox e vitamina de abacate, além de coalhada e alguns itens funcionais e regionais. A banana com canela em calda e os salgados finos com massa folheada estão entre os itens mais elogiados.

Já no K Hotel, o serviço tem público bem diferente nos dias de semana, utilizado por empresários que trabalham nos prédios comerciais próximos, e no fim de semana, quando predomina a presença de famílias. O valor é R$ 42 por pessoa mais 10% de taxas. O bufê do Vetri Restaurante tem oito tipos de frutas, cinco opções de frios e embutidos, ovo mexido, bacon, batata doce, pamonha de sal e doce, oito tipos de quitandas, bolo com cobertura, bolo sem glúten e lactose, cinco tipos de pães, tapioca e omelete que são solicitados diretamente para o garçom, além de máquina de café espresso, chocolate quente, capuccino e chás.

Essencial

Alguns itens são essenciais para um bom café da manhã de hotel como variedade de frutas, bebidas quentes para todos os gostos, laticínios frescos, além de opções integrais e sem glúten e muitas delícias da panificação. “O que mais atrai as pessoas é principalmente a variedade de opções e também porque tomar café da manhã no hotel acaba sendo uma maneira de sair da rotina”, ressalta Mayara Furtado, do setor de reservas e eventos do AlphaPark Hotel.

Por R$ 35 é possível desfrutar do bufê à vontade. Há uma enorme variedade de frutas, quitandas e produtos caseiros. Localizado no lobby do hotel, o Restaurante Bom Jardim, com ambiente aconchegante, atende clientes que prezam pela boa gastronomia.