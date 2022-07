Um dos grandes nomes do rock nacional, Humberto Gessinger, ex-líder dos Engenheiros do Hawaii, está de volta a Goiânia no dia 24 de julho, a partir das 19 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. O artista traz o novo show Não Vejo a Hora, que também é o nome do seu último álbum, quarto trabalho solo do multi-instrumentista.

No repertório da apresentação, grandes sucessos dos Engenheiros, como Infinita Highway, Terra de Gigantes e Refrão de Bolero. Da carreira solo, Humberto Gessinger deve tocar algumas canções do novo álbum de inéditas, como Partiu, Um Dia de Cada Vez e Algum Algoritmo, além de faixas do elogiado disco InSular, lançado em 2013.



Serviço

Show: Não Vejo a Hora, de Humberto Gessinger

Data: 24 de julho (domingo),

Horário: Abertura da casa, às 18 horas, show com início às 19 horas

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás / Campus 2, Avenida Engler, 507, Jardim Mariliza

Ingressos: De R$ 100 a R$ 400

Mais informações: www.furandoafila.com.br

Classificação: 18 anos