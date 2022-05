O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) está na 23ª edição este ano. Lançado em 1999, o evento é considerado um dos mais importantes da área no cenário nacional. Porém, até alcançar esse status, um dos idealizadores, o consultor de empresas Luiz Felipe Gabriel, relata que o primeiro desafio foi pensar em como custear e conquistar apoio do governo estadual.

“Pensamos primeiro em conseguir grandes parceiros do setor privado para um projeto focado no cinema com ações artísticas paralelas, mas não com a dimensão que ganhou com super shows.” Ele considera que a primeira edição foi o marco de um novo momento da cultura em Goiás. “Antes, se tinha imagem de Goiás relacionado exclusivamente com atividade agropecuária, mas o Estado queria ser visto como moderno e foi neste rastro que surgiu a ideia do Fica.”

“O Estado encampou de forma institucional e, por isso, se tornou possível independente de um esforço de financiamento privado.” Além de envolver cinema e o tema meio ambiente, havia no grupo criador a motivação de propagar as potencialidades da cidade de Goiás, onde o festival é realizado, bem como o incentivo ao talento local.

“O tema foi ponto-chave, ou seria mais um festival no País.” Na época, como secretário de Comunicação, Luiz Felipe Gabriel explica que a escolha do local também foi determinante para a proposta ser diferente e conseguir colocar Goiás na rota dos eventos importantes do Brasil e auxiliou a criação de uma “cultura de cinema”.

Além de Luiz Felipe, o Fica também foi idealizado por Jaime Sautchuk, Adnair França e Luís Gonzaga, desenvolvido pelo governo estadual. Logo na primeira edição, ele lembra que o projeto recebeu centenas de inscrições, que vieram de diferentes países. Um ano depois, na segunda vez em que foi realizado, foram cerca de 224 filmes inscritos de 37 países.

O festival também auxiliou, na visão do empresário, a consolidação de produções locais no cenário internacional. Para o futuro, considera que há vida longa para o evento e outras cidades também possuem potencialidades para ações semelhantes que possam ajudar a incrementar a atratividade goiana.

