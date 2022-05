Magazine IFG reclama de exclusão na realização do Fica 2022 na cidade de Goiás Em nota divulgada à comunidade, Instituto alega ser “injustificável o desdém com o IFG” na elaboração do festival

O campus Cidade de Goiás do Instituto Federal de Goiás (IFG) divulgou uma nota, nesta quarta-feira (18/5), afirmando estar fora da realização da 23ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica 2022). No texto, a instituição destaca ser "injustificável o desdém com o IFG, visto que o instituto oferta cursos em pleno alinhamento com os pressupostos concei...