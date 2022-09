O novo cinema do Centro Cultural Oscar Niemeyer, inicialmente previsto para o mês de agosto, teve a sua inauguração adiada. As duas salas com capacidade de cerca de 168 lugares devem entrar em funcionamento somente no mês de outubro, segundo a assessoria de imprensa da Neo Investimentos, que dirige a rede CineX, administradora das novas salas.

A reportagem esteve no CCON na tarde de ontem. As 168 poltronas especiais, assim como os projetores, já se encontram no prédio, mas a instalação em uma das duas salas ainda está em fase de finalização.

A rede CineX afirma que a modificação da data ocorreu para casar com a programação da 4ª Mostra Cinema Psi, evento que discute saúde mental através do cinema e que será realizado em parceria com universidades. Ainda segundo a assessoria, a inauguração do cinema irá atender ao calendário de lançamento dos filmes que integram a mostra, além da agenda dos diretores das produções que estarão presentes na ocasião.

A Mostra Cinema Psi teve as suas três primeiras edições entre 2017 e 2019 nos cinemas Lumière sob curadoria do professor Lisandro Nogueira. Ele adiantou ao POPULAR que a proposta da mostra segue a mesma, com promoção de debates e palestras com especialistas das áreas de psicologia, psicanálise e psiquiatria sobre as temáticas dos filmes exibidos. A programação completa do festival, bem como a data de inauguração das salas da rede CineX serão divulgadas em breve. “Será um cinema de conceito inclusivo e de diversidade”, observa o professor.

Projeto

Projeto antigo para a área do subsolo da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer, as duas salas estão em fase de montagem sob administração da rede CineX. Além da data de inauguração, também houve mudança no conceito da proposta. Inicialmente anunciado como um espaço vip, a promessa agora é de “salas conforto”, um cinema “de qualidade, inclusivo e diverso”, resgatando características do CCON como um espaço de arte e de cultura.

Pelo projeto inicial, a entrada do novo cinema ganharia uma espécie de lounge, com café, bistrô e galeria artística. No entanto, não deverá haver mais uma galeria de artes no local.

O primeiro anúncio das novas salas foi feito na noite do dia 26 de maio pelo presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, durante a abertura da Feira de Arte Goiás (Fargo), que ocorreu no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Na época, Fabrício afirmou ao POPULAR que o contrato de concessão do cinema já estava vigente, mas sem o conhecimento do órgão. “Pela desorganização da gestão passada, a gente nem sabia. Mas o resgatamos e estimulamos a concessionária a implementar, de fato, o projeto”, disse.

Leia também:

- Astro de K-pop Kim Woojin realiza show de turnê mundial em Goiânia

- Filme 'A Viagem de Pedro' estreia nos cinemas goianos

- Série de 'O Senhor dos Anéis' traz a beleza dos filmes com muito ruído

O projeto de salas de cinema no subsolo do prédio da biblioteca é anunciado pelo Governo de Goiás desde 2015, à época sob responsabilidade dos Cinemas Lumière, que ganhou as licitações. O projeto até então não tinha saído do papel.

As novas salas CineX foram anunciadas com funcionamento diário, das 14h às 22h, com ingressos no valor de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada. A programação pretende ser uma alternativa às salas comerciais, com exibição de títulos que integram festivais, clássicos do cinema e produções locais. Os blockbusters, no entanto, não devem ficar de fora.