Sucesso nas redes sociais, a comentarista de arbitragem Fernanda Colombo estará na equipe de profissionais que prometem dar um tom descontraído às partidas da Copa do Mundo exibidas no Globoplay. É a primeira vez na história que a emissora terá uma transmissão “fora dos padrões” durante o Mundial.

Em entrevista à reportagem, Fernanda Colombo contou como se tornou uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de fãs no TikTok. A ex-árbitra, inclusive, acredita que o fenômeno nas redes sociais a direcionou ao time que também terá Tiago Leifert e o técnico Lisca.

“A expectativa para a Copa é altíssima. É um formato diferente, uma transmissão mais customizada, é algo mais descontraído, diferente de uma transmissão que estamos acostumados. Acho que vai ser uma oportunidade de soltar mais, mostrar a Fernanda das redes sociais”, destacou a comentarista.

Em seus perfis oficiais, Fernanda compartilha vídeos bem-humorados de temas diversificados, que vão de futebol e arbitragem a gastronomia e dicas de exercícios físicos. Segundo a comentarista catarinense, esses posts animados conseguem surpreender os seguidores ao humanizar a figura do árbitro.

“Sempre gostei muito de redes sociais, mas na época que atuava era bem complicado, porque eu recebia muitas mensagens, inclusive ameaças de morte. Então não era tão presente. Quando eu deixei a arbitragem, eu pensei: ‘Eu posso de fato ser eu’”, contou Fernanda.

“Então eu passei a produzir conteúdos de humor com arbitragem. A figura do árbitro é muito dura, todos veem como uma figura séria, chata, brava, mas não é assim. Eu decidi colocar esse humor e entretenimento para mostrar esse lado. Acho que as pessoas acabam se surpreendendo ao ver uma árbitra mulher fazendo humor. Foi uma receitinha de sucesso em relação às minhas redes sociais. Tem dado super certo”, completou a comentarista.

É claro que Fernanda não ficou totalmente imune aos comentários maldosos de torcedores usuários das redes sociais, já que ela trabalha com as análises em transmissões da Globo. Apesar disso, o saldo é positivo. O ritmo de críticas diminuiu bastante desde que ela embarcou na vida de influencer.

“Quando os seguidores chegam na minha página hoje, eles se surpreendem quando veem aquela figura ali fazendo humor. Muita gente não imagina que eu faço esse tipo de conteúdo ou que sou daquela forma. A percepção das pessoas muda tanto em relação a quem eu sou quanto à própria figura do árbitro. Claro que, às vezes, discordam de opiniões minhas, mas de fato é muito pouco em relação aos comentários positivos”, disse.

As ideias e roteiros são de Fernanda Colombo, mas ela recebe uma ajuda especial do marido e também ex-árbitro Sandro Meira Ricci. “Ele me ajuda muito nas gravações e tudo mais, mas sou eu que faço os textos, procuro o que está bombando e sempre tento colocar de uma maneira que seja diferente. Exige um grande trabalho, mas vale a pena o resultado final”, concluiu Fernanda.

