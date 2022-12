Falta muito pouco para o público acompanhar as emoções do Especial Roberto Carlos: Como É Grande o Meu Amor por Você, que vai ao ar nesta sexta-feira (23), após Travessia. Essa tradição de quase 50 anos atravessa gerações e, nessa edição, quatro convidados especiais são a prova disso: os influenciadores John Drops, Bruna Griphao, Vítor diCastro e Patrícia Ramos vão assistir ao show, representando os fãs apaixonados do Rei que aguardam esse momento com muita expectativa.

“Os influenciadores vão assistir ao especial e acredito que eles representam o sentimento do público, que sempre se emociona com Roberto Carlos. Além disso, eles provam que as músicas e os sucessos do Rei são atemporais. As gerações se renovam ao som dos muitos hits de Roberto”, destaca Angélica Campos, que assina a direção geral do especial.

O ator e influenciador digital Vítor diCastro herdou dos pais o gosto pelas músicas de Roberto. Definir uma preferida? Tarefa muito difícil, mas ele escolhe e arrisca uns versos de Café da Manhã. “Amanhã de manhã, vou pedir o café pra nós dois... Eu acho que essa era uma música que o meu pai cantava muito para a minha mãe. Ele já é falecido, e isso me marcou muito. Não é que ela seja a minha favorita porque eu acho que ela é a melhor, isso seria até injusto com alguém que tem uma obra tão grande como o Roberto, mas acredito que essa música é a que mais me remete a alguma coisa, fico emocionado, lembro das histórias”, recorda diCastro.

E não é apenas na música que Roberto Carlos fisga os influenciadores. Para John Drops, o Rei também é uma referência no modo de vestir. “Roberto Carlos mostra o quanto ser elegante, se vestir bem, é um carro-chefe, e isso é uma inspiração para a minha carreira. Ele sempre está muito elegante. E acredito também que Roberto tem muito da minha memória afetiva, principalmente o fim de ano, quando a gente reúne toda a família, em casa, para assistir ao seu show. E essas memórias a gente leva para a vida”, afirma Drops, que elege Esse Cara Sou Eu como a sua canção predileta.

Patrícia Ramos, que divide com John a mesma música preferida, fala sobre a emoção de viver essa experiência, que por muito tempo foi apenas pela televisão, e agora será ao vivo: “Ter essa oportunidade é um privilégio absurdo, sensação de emoção total. Espero não chorar porque fiz uma maquiagem produzidíssima (risos), mas é extasiante, estar aqui é muito legal, ver Roberto Carlos cantar ao vivo é incrível”, festeja. A atriz e influenciadora Bruna Griphao, que define Detalhes como sua canção preferida, também é só emoção: “O especial de fim de ano do Roberto Carlos é um clássico, então é uma honra para qualquer artista, qualquer influenciador, estar aqui hoje. Isso é muito especial!”, conta.

Na edição deste ano, dividem o palco para cantar o amor ao lado do Rei, a dupla Maiara e Maraisa, o grupo Raça Negra e a atriz, cantora e multi-instumentista Lucy Alves. “O especial de 2022 contempla o amor e os reencontros, não apenas com o público, mas com grandes artistas da nossa música. O repertório canta o amor, algo que Roberto faz como ninguém, com maestria. Reunimos convidados diversos e queridos entre o público, como Raça Negra, um clássico do samba, Maiara e Maraisa, a dupla feminina de maior sucesso no sertanejo, e Lucy Alves, que brilha como cantora e atriz, hoje como protagonista de Travessia. A ideia sempre foi um especial diverso e emocionante. Há sete anos faço a direção e é impressionante a força que o especial tem com seu público”, destaca LP Simonetti, diretor artístico do especial.