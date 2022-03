O Rock in Rio disponibilizou nesta quinta (17) uma pré-venda para os membros do Rock in Rio Club e clientes com cartão Itaú. As apresentações do cantor Justin Bieber e da banda Coldplay foram as primeiras esgotadas da noite.

"Para clientes Itaú, os dias 4 de setembro e 10 de setembro já estão esgotados. Mas você ainda pode garantir o seu #EuVou. As vendas gerais abrem para todos os dias do festival em 5 de abril", explicou o perfil oficial.

Os fãs se impressionaram com a rapidez e brincaram sobre o fim dos ingressos disponíveis em pré-venda. "Pensei que não existiria humilhação desta vez", disse uma das pessoas que tentaram a compra.

A organização também confirmou uma homenagem aos shows da primeira edição do festival realizada em 1985. Agnes Nunes, Andreas Kisser, Elba Ramalho, Liniker, Luísa Sonza, Pepeu Gomes e Xamã estão entre os artistas que participarão da celebração no palco Sunset em 9 de setembro.

Para a edição do Rock in Rio 2022, o valor da entrada será R$ 625 (inteira) e R$ 312 (meia-entrada). O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até 6x sem juros. Aqueles que efetuarem o pagamento com cartão de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti poderão comprar seus ingressos de gramado e ainda ter 15% de desconto na inteira e o parcelamento em até 8x sem juros.

Atrações do Rock In Rio 2022

As atrações do primeiro dia do festival: Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira abrem o Palco Mundo juntos e serão seguidos por Dream Theater, Megadeth e Iron Maiden.

Já em 3 de setembro, "Dia do Rap" no festival, Racionais será a atração principal e vai fechar o palco Sunset; Criolo se apresenta com Mayra Andrade; Xamã convida Brô MC's; e Papatinho + L7nnon convidam Mc Hariel e Mc Carol. Post Malone, Alok, Jason Derulo e Marshmello estão confirmados no Palco Mundo.

O terceiro dia de festival também já tem nomes escalados. Quem abre a noite é Iza, e depois sobem ao palco Demi Lovato e Justin Bieber.

Ivete Sangalo também foi confirmada como atração do Rock in Rio e vai cantar no último dia do festival, dia 11. Dua Lipa foi anunciada e vai cantar no Palco Mundo nesta mesma data.

Guns N' Roses chega com tudo no dia 8 de setembro, enquanto Djavan abre o Palco Mundo do dia 10.

O dia 9 tem Green Day, Avril Lavigne, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial.