Inspirado na obra de Toquinho e com texto e direção de Carla Candiotto, o musical Os Direitos da Criança será apresentado no dia 1º de outubro, no Teatro Goiânia. O trabalho reúne músicas de autoria do cantor e compositor paulistano e de Elifas Andreato baseadas nos princípios da Declaração Universal do Direito da Criança, de 1959.

A peça apresenta o reino da Rainha Má, onde as crianças são chamadas de Coisinha e estão às voltas com planos mirabolantes para convencer a todos de que precisam de mais comida. Nessa aventura, elas têm de vencer o fiel escudeiro da Rainha, o Primeiro Ministro, que quer dominar o mundo e ser o mais lindão do Reino.

O objetivo é que crianças e adultos, por meio das lições passadas pelo espetáculo, consigam entender a importância e o significado dos seus direitos. Com 60 minutos de duração, a história se desenvolve em uma aventura lúdica vivida intensamente por todos os personagens. Há rápidas movimentações em cena, corre-corre, luta e bordões que marcam cada personagem.

Para compor o trabalho cênico, foram selecionadas 7 das 11 canções do disco original para integrar o musical - entre elas, Gente Tem Sobrenome, É Bom Ser Criança, Imaginem, Natureza Distraída, Herdeiros do Futuro e Aquarela.

Serviço

Musical infantil Os Direitos da Criança

Onde: Teatro Goiânia, Rua 23, Centro

Quando: 1º de outubro, às 16h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: Livre

Ingressos:

Plateia Inferior: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

Plateia Superior: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Vendas:

Vendas pela internet e call center: www.guicheweb.com.br

Komiketo Sanduicheria - Av. T-4, 6000 – Serrinha - Tel (62) 3255-4040