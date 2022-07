Usuários do Instagram tiveram dificuldade para acessar o aplicativo nesta quinta-feira (14). Segundo relatos, ao clicar no ícone para abrir a rede social, o aplicativo fechava sozinho e impedia a navegação. A rede social afirma que está trabalhando para que o problema seja resolvido.

"Sabemos que algumas pessoas estão com problemas para acessar o Instagram. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", afirmou a Meta, responsável pelo programa.

De acordo com o site Downdetector, que reúne as reclamações de clientes em aplicativos e fornece gráficos dos problemas enviados, o Instagram começou a apresentar falhas às 17h11, com pico de queixas às 17h41, alcançando mais de 6.200 reclamações. Às 18h, as notificações começaram a cair.

O Twitter também apresentou problemas nesta quinta-feira. A rede social ficou fora do ar em vários países no período da manhã.

