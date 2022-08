Atualmente no elenco da novela global Pantanal, o ator Iranchir Santos chega aos 44 anos de idade nesta segunda-feira (22). Ele, que é licenciado em artes cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco (seu Estado natal), iniciou sua carreira em 2005, como Manoel em Cinema, Aspirinas e Urubus. Na televisão, sua estreia foi em 2007, na minissérie A Pedra do Reino, interpretando d. Pedro Dinis. E não parou mais, emendando um sucesso atrás do outro. Seu último filme é A Mesma Parte de um Homem, com direção de Ana Johann. Irandhir Santos é casado desde 2014 com o escritor e professor Roberto Efrem Filho, da Universidade Federal da Paraíba.