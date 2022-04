Magazine Irmão de Rodrigo Mussi celebra chegada do 1º filho e 'renascimento' do ex-BBB 'O Luca nasce, o Rodrigo renasce', escreveu ele em seu Instagram

Diogo, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, celebrou o nascimento de Luca, seu primeiro filho nas redes sociais. Em um longo texto, ele agradeceu à esposa pelo companheirismo e comparou a chegada de seu filho ao "renascimento" do irmão, que segue internado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ele começou dizendo que irá ensinar muito ao filho, como a perdoar, ser si...