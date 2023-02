A morte do modelo Ramon Souza, que foi encontrado morto em uma piscina de Goiânia, abalou os colegas e familiares do jovem. Amigos desde o nascimento, o irmão gêmeo do influenciador, Ruan Alves, disse que ainda não conseguiu assimilar a perda e contou detalhes sobre sua relação com o gêmeo, que, segundo ele, "amava viver".

“Éramos muito grudados. Todos os momentos com ele eram felizes, os momentos mais simples eram especiais”, disse.

Ruan explica que ele e o irmão faziam tudo juntos: dormiam no mesmo quarto, trabalhavam no mesmo salão e se divertiam na companhia um do outro. Ele ainda desabafa a dor de não poder dividir os momentos com ele.

“Fazíamos tudo juntos. É complicado saber que ele não vai estar comigo. Saber que vou ir ao salão e ele não vai mais estar lá”, disse.

O modelo, que também era maquiador e penteador tinha um salão de beleza junto com o irmão gêmeo Ruan. Segundo a mãe, Mônica Alves, no local, Ramon era focado em atender clientes mulheres, fazendo penteados e maquiagens, enquanto o irmão era especialista em clientes masculinos. A mãe do jovem ainda conta que Ramon trabalhava no salão desde os 15 anos e era uma pessoa dedicada em sua profissão.

Em suas redes sociais, Ramon compartilhava com seus mais de 6 mil seguidores fotos dos trabalhos que fazia em suas clientes. O jovem também dava aulas de automaquiagem e divulgava o curso em seu perfil. Ramon também era filho de José Ribamar, ex-vereador de Aparecida de Goiânia na 12ª Legislatura, que foi de 2009 a 2012.

Morte

Ramon foi encontrado morto em uma piscina em Goiânia por volta de 16h, na última segunda-feira (13), após um amigo dele chamar a polícia. O delegado aguarda o laudo da perícia para descobrir a causa da morte, mas tudo indica que foi uma morte acidental, segundo o investigador.

“Chamou a atenção a circunstância em que o corpo foi encontrado, ele estava submerso e a família suspeitou de homicídio. Ele pode ter usado drogas e bebido na festa e passado mal”, disse o delegado.

A Polícia Militar (PM) divulgou que o dono da casa de festas (e amigo da vítima) contou que Ramon, ele e outros amigos foram a uma boate em Goiânia no domingo, em seguida foram para a conveniência de um posto de combustíveis e para o local. Na festa, tinham cerca de 10 pessoas, conforme o relato deste amigo à polícia.

Ainda à PM, o homem contou que Ramon pediu para dormir na casa dele, pois morava longe. O dono da casa de festas disse que saiu de manhã e, quando voltou, viu o jovem morto na piscina.

A polícia divulgou que o dono da casa foi encaminhado à Central de Flagrantes porque os militares encontraram documentos falsos em uma gaveta, também com fundo falso, na casa. À PM, o homem contou que vendia os documentos há muito tempo, mas havia parado e apenas os guardava em casa.