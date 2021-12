Magazine Israel e Rodolffo celebram música mais tocada do ano e já têm 200 shows para 2022 A participação do sertanejo no BBB alavancou a música "Batom de Cereja", que se tornou a mais tocada em todas as plataformas de streaming em 2021

O ano de 2021 foi o melhor da história de 26 anos da dupla Israel e Rodolffo. Foi nessa temporada que os sertanejos finalmente se consolidaram no cenário musical, conseguiram levar suas músicas a todas as regiões brasileiras e tiveram grande destaque. Além do talento e das canções que ficam na cabeça, os músicos contaram com um bom desempenho de Rodolffo na casa d...