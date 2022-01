O ano foi deles. Mesmo quem não gosta de música sertaneja dificilmente passou 2021 sem ouvir Batom de Cereja. Israel e Rodolffo têm muito o que comemorar. Eleitos a melhor dupla do Prêmio Multishow, com música nova em parceria com o fenômeno Juliette e com canções batendo recordes de visualizações nas redes sociais. Para celebrar ainda mais o momento, os goianos são a principal atração deste domingo (19), no Puxadinho White Sunset, no Music Stage. Estão na programação ainda Dubdogz, Paulo e Nathan e o projeto eletrônico LT. A abertura dos portões será às 16 horas.

Desde que Rodolffo saiu do Big Brother Brasil 21, a dupla atingiu o patamar das estrelas da música sertaneja e está colecionando marcas nunca atingidas nos mais de 25 anos de carreira. Muito dessa ascensão deles se deve ao sucesso Batom de Cereja, que foi lançado de maneira estratégica dentro da casa mais vigiada do Brasil. A canção foi a mais escutada no Brasil, segundo o Spotify, e também ficou em primeiro lugar no YouTube. O bom momento levou os goianos para uma temporada de shows em outubro nos EUA e eles estão com uma turnê pré-agendada na Europa em abril de 2022.

“A participação no BBB elevou sim o nosso nome por ser uma vitrine. Hoje nós somos realidade e todo mundo vem consumindo nossas canções, inclusive as letras antigas que tocavam apenas em algumas regiões. Sempre tivemos um bom produto na mão, porém nunca tivemos tanta abertura para fazer prevalecer o desejo de ver o nosso trabalho reconhecido com tamanha grandeza. E graças a essa oportunidade conseguimos”, disse Rodolffo ao POPULAR, depois que saiu do reality da Globo. “A gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Estamos batendo recordes”, completou Israel.

No show em Goiânia, a expectativa é que a dupla traga os sucessos do DVD Aqui e Agora, sétimo registro ao vivo da carreira, gravado em novembro de 2020 em São Paulo (SP). Além do grande hit do álbum, Batom de Cereja, eles vão tocar Faz Amor Comigo Só Hoje, gravada com participação de Wesley Safadão, e devem apresentar pela primeira vez a faixa Sobre, com participação da campeã do BBB 21 Juliette e disponibilizada na quinta-feira (16) no YouTube. Além disso, no repertório não deve ficar de fora modas do início da trajetória, como Marca Evidente, Casa Mobiliada e Coração de Quatro.

Ao POPULAR, Israel também adiantou que a dupla já estava selecionando repertório para a gravação de um novo projeto. Na carreira, são dez discos e seis DVDs. “Estamos ouvindo músicas para o próximo trabalho que deve ser lançado no início de 2022”, revelou. Ele ainda disse que confia no fim da pandemia para poder voltar aos palcos sem restrições. “Estou confiante que vamos voltar a viver normalmente para poder trabalhar com segurança.” Apesar disso, a grande virada na parceria foi nesses dois anos de Covid-19. “A gente se reinventou, com lives, composições e parcerias”, avaliou Rodolffo.

Em Goiânia, a organização do evento montou uma série de recomendações por conta da pandemia. Pessoas vacinadas devem apresentar cartão de vacinação com a segunda dose, e quem não tomou nenhuma o teste de Covid-19 realizado em no máximo 48 horas, sendo RT-PCR ou de antígeno. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras nos ambientes de circulação. O Puxadinho já realizou shows com Gustavo Mioto, Bell Marques, Leo Santana e Matheus e Kauan. Para a virada de ano, as atrações são Barões da Pisadinha e Murilo Huff, ex de Marília Mendonça. A programação segue até fevereiro.

Perfil

Rodolffo nasceu em Uruaçu e Israel em Goianésia. Eles são amigos de infância e gravaram o primeiro disco aos 11 anos, com quatro músicas, trabalho que não chegou a ser lançado. Em 2008, a estreia oficial com um álbum com repertório inédito. Em 2011, com o CD Do Jeito que Eu Queria, eles começaram a ganhar uma repercussão nacional, ainda que de maneira tímida. Pouco tempo depois, com o projeto O Sétimo Sol, com 21 faixas, produzido pelo produtor Eduardo Pepato, um dos nomes mais importantes do gênero, os goianos passaram a tocar no Brasil todo e saíram para a primeira turnê internacional. Na sequência, lançaram parcerias e fizeram um registro de modão. No entanto, a participação de Rodolffo, ex-marido da ex-BBB Rafa Kalimann, também no reality da Globo, foi o grande salto na trajetória deles com o lançamento do DVD Aqui e Agora.