Se depender de Ivete Sangalo, o carnaval já começou. A cantora acaba de disponibilizar nas plataformas digitais o EP Chega Mais (Universal Music), com cinco músicas autorais, quase todas bem dançantes, para nenhum folião colocar defeito. Tem samba-reggae, lambada e pagodão eletrônico. O disco é uma celebração ao retorno da festa carnavalesca depois de dois anos por conta da pandemia. Além disso, com o trabalho, a artista pretende sair em turnê pelo Brasil – a última vez que ela se apresentou em Goiânia foi em julho de 2017 como uma das estrelas do festival sertanejo Villa Mix.

“Esse projeto eu quero levar para o Brasil, em todos os cantos. São canções que surgiram nesse movimento de poder fazer o carnaval de novo. Estou muito feliz pelo resultado e satisfeita depois que escutei o projeto finalizado. Sempre mostro também para os meus fãs antes de lançar e eles amaram, reação que é o nosso principal feedback. Tenho certeza que esse projeto vai garantir uma folia de alegria para mim e também para quem anda comigo”, disse a cantora, em entrevista coletiva de lançamento do projeto, com a participação do POPULAR. Ao mesmo tempo em que lança o EP, Ivete volta neste domingo ao comando do The Masked Singer Brasil, na Globo.

Ivete começou a produzir o disco em 20 de dezembro e a gravação, para 600 convidados, foi em 5 de janeiro em Salvador. Ela conta que tudo foi rápido, já que acordou em um dia com toda a ideia de Chega Mais na cabeça, feito para aproximar os fãs e amigos. “A minha intenção era fazer um projeto de estúdio, mas estava meio xoxa. Dormi e acordei com a vontade de fazer um EP e estava tudo pensado, como cenário, repertório, figurinos e estrutura. Chamei minha equipe e todos ficaram de cabelo em pé porque estavam entrando no período de férias e disse que queria ao vivo”, lembra.

É como se o disco acompanhasse um folião num circuito de carnaval. Começa quente com a faixa Cria da Ivete, que virou hit no TikTok antes mesmo de ser lançada e tem tudo para ser a música do verão por conta do refrão chiclete “Tem gente que senta pra beber / Aqui nós bebe pra sentar”. A letra traz expressões que se tornaram sinônimos de hits nos últimos anos, com artistas como Zé Felipe, Luísa Sonza, Maiara e Maraisa, como revoada, beber, sentar e esquecer. A canção faz também a vibe empoderada. “Se tem birita, a gente bebe / Tô com minhas amigas, só as gostosas, experientes, as perigosas”.

Cria da Ivete inicia dançante, com coreografia fácil de aprender criada por Lucas Souza - responsável pelo show da artista no Rock in Rio -, mas sem deixar de ser relevante. “São músicas olhando mesmo para o nosso umbigo. Uma declaração de ‘fique na sua que é melhor’, que nós mulheres fazemos tudo o que queremos e isso é nosso direito. É algo que está instaurado nas nossas almas, mas é preciso educar os demais para que sejamos livres assim como os homens são. Eles não chegam nos lugares e fazem o que bem entendem, maravilha, nós também podemos e não queremos cara torta”, ressalta a baiana.

Depois do aquecimento, a lambada Só Love na Cabeça, um tributo ao retorno da normalidade da rotina da vida, de poder reencontrar os amigos e voltar para as ruas. “Eu tava com saudade de sentir esse calor / De ver o axé em todo mundo em Salvador / E a felicidade pisar nessa cidade / Eu tava com saudade da guitarra e do tambor.” “O carnaval é uma festa que propõe alegria, paz e diversão. Embora tenha aglomerações e movimentações, é uma folia do ser educado, ela só existe por isso. As pessoas compreendem esse sentimento. Eu fui para a folia na adolescência e descobri o poder do beijo na boca”, diz.

A terceira canção, Rua da Saudade, tem uma pegada mais romântica, na qual ela quis remeter a memórias afetivas e despedida da folia. “É o momento que a gente se lembra dos amores de verão, aqueles que a gente compra passagem para ir, mas nunca pra voltar, porque achamos que é o amor das nossas vidas. O sentimento é de abraçar e chorar porque a festa acabou”, conta. Na sequência do EP, Ivete mergulha no dialeto baiano em Se Saia, com expressões como ‘venha’, ‘meu rei’, ‘vixe’ e ‘oxente’, ‘se saia’, ‘tá querendo ibope’, ‘metendo doce’, ‘tá de cheiro mole’, ‘você não me conhece’ e ‘barril dobrado’.

Ivete encerra o carnaval com Batucada. “É dessa fonte que a gente bebe, dessa percussão baiana, dessa potência musical e ancestral, que faz da Bahia o que ela é. A pessoa que quiser ter algum princípio de diálogo comigo tem que fazer minha leitura, que eu gosto do tambor, que eu sou da percussão e sou da massa”, comenta ela, que segue num ritmo frenético de produção – em 2022 foram 11 singles lançados, além do EP Macaco Sessions, e em 2023, além do projeto inédito, turnê, programa de televisão, ela prepara um registro para a comemoração dos 30 anos de carreira. “Música pra mim é trabalho”.

Ficha técnica

Disco: Chega Mais

Artista:

Ivete Sangalo

Gênero:

Axé music

Gravadora:

Universal Music

Disponível nas plataformas

Ivete vai comandar trio na Globo

Ivete Sangalo também revelou que fará a abertura do carnaval de Salvador, no dia 16 de fevereiro, com o bloco pipoca (sem cordas e de graça), no circuito Barra-Ondina. A folia vai contar com transmissão da Rede Globo, desde a saída do trio elétrico, fazendo todo o percurso em tempo real. “Será uma cobertura inédita no Brasil, porque até então nenhuma emissora tinha feito um registro dessa proporção, com tantos recursos tecnológicos. Fui convocada e aceitei o desafio de levar a festa para todos os lares”, disse.

A estrela baiana aproveitou para adiantar que neste ano de retorno da folia, o tema que escolheu para o carnaval é inspirado no filme De Volta Para o Futuro, que vai dar o tom do seu figurino e do trio elétrico. O tema surgiu por conta da pandemia, quando todo mundo precisou ficar em casa. “Entramos num ano de maior esperança, saímos do tempo de retrocesso e estamos de volta para a nossa realidade. É um olhar para frente porque nunca estivemos tão sedentos pelo amanhã”, comenta a artista, sem citar política.