A cantora Ivete Sangalo passou por uma cirurgia no braço e publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (12) uma foto do pós-operatório. Durante sua participação na gravação do novo audiovisual da banda Harmonia do Samba, a artista contou em cima do palco que caiu enquanto andava de esqui.

No início do mês de agosto, a cantora apareceu em foto usando tipoia em um dos braços ao lado do filho Marcelo. A foto preocupou os fãs que questionaram o motivo da tipoia e Ivete explicou ao público em show como se machucou. “O que foi isso?”, perguntou a dançarina, que ouviu de Ivete: “Surfista da neve”.

Em março de 2022, ela havia viajado para Aspen, nos Estados Unidos, destino favorito dos famosos que curtem esportes na neve. A cantora baiana revelou que estava no Chile aproveitando os últimos dias de férias de Marcelo para esquiar, chegando de viagem na quarta-feira (3).

Nas imagens, a cantora aparece em uma cama de hospital e com o membro engessado. Nos comentários, os fãs e amigos comemoraram a recuperação da estrela. "Que tenha uma rápida recuperação", disse um usuário. "Meu Deus o que houve?", perguntou Fernanda Gentil, preocupada.

